Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende em flagrante autor de roubo a motorista de aplicativo em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (22) um j...

22/08/2025 20h01
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (22) um jovem de 19 anos, por roubo. Ele foi capturado na casa da mãe dele, no Bairro Jardim Centenário, em Campo Grande-MS.

Segundo apurado, na noite do dia 18 de agosto, por volta das 23h, um motorista de aplicativo foi rendido pelo criminoso, que o obrigou a circular por diversas ruas da região sul da capital, sob a alegação de que pretendia roubar drogas de traficantes. Diante da recusa do motorista em colaborar, o autor levou um relógio de pulso e dinheiro.

Com base nas características físicas e no modo de agir, os investigadores da DERF identificaram o indivíduo, localizado na manhã do dia 20 de agosto na residência da mãe dele. No local foram apreendidos o relógio roubado e um simulacro de arma de fogo utilizado no crime.

O autor, identificado pelas iniciais G.F.S., já havia sido preso em flagrante em duas outras ocasiões recentes: no final de julho, por roubo a motorista de aplicativo, e no dia 14 de agosto, por repassar notas falsas em estabelecimentos comerciais. Em menos de 30 dias, ele acumulou três prisões em flagrante.

Após a nova autuação, G.F.S. foi encaminhado ao sistema prisional. O relógio apreendido foi restituído à vítima.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Aprovado PL que reconhece Associação Rural da Gleba Ubiratã Utilidade Pública
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Delegado-Geral da Polícia Civil e titular da 7ª DP são homenageados pelo Exército Brasileiro
© Fernando Frazão/Agência Brasil iFood e startup que aluga motos anunciam desconto para entregadores
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
24°
Tempo limpo Máxima: 38° - Mínima: 17°
23°

Sensação

1.81 km/h

Vento

32%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
Há 4 horas Aprovado PL que reconhece Associação Rural da Gleba Ubiratã Utilidade Pública
Há 4 horas Delegado-Geral da Polícia Civil e titular da 7ª DP são homenageados pelo Exército Brasileiro
Há 4 horas Fumacê reforça combate ao Aedes em nove bairros da Capital nessa sexta (22)
Há 5 horas Audiência discute benefícios do transporte ferroviário de cargas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 4 dias Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
3
Há 4 dias Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
4
Há 7 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
5
Há 13 horas Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados