Polícia Civil prende em flagrante autor de roubo a motorista de aplicativo em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (22) um jovem de 19 anos, por roubo. Ele foi capturado na casa da mãe dele, no Bairro Jardim Centenário, em Campo Grande-MS.

Segundo apurado, na noite do dia 18 de agosto, por volta das 23h, um motorista de aplicativo foi rendido pelo criminoso, que o obrigou a circular por diversas ruas da região sul da capital, sob a alegação de que pretendia roubar drogas de traficantes. Diante da recusa do motorista em colaborar, o autor levou um relógio de pulso e dinheiro.

Com base nas características físicas e no modo de agir, os investigadores da DERF identificaram o indivíduo, localizado na manhã do dia 20 de agosto na residência da mãe dele. No local foram apreendidos o relógio roubado e um simulacro de arma de fogo utilizado no crime.

O autor, identificado pelas iniciais G.F.S., já havia sido preso em flagrante em duas outras ocasiões recentes: no final de julho, por roubo a motorista de aplicativo, e no dia 14 de agosto, por repassar notas falsas em estabelecimentos comerciais. Em menos de 30 dias, ele acumulou três prisões em flagrante.

Após a nova autuação, G.F.S. foi encaminhado ao sistema prisional. O relógio apreendido foi restituído à vítima.