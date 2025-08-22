Operação conjunta das Polícias Civil e Militar resulta em prisões por tráfico de drogas em Inocência

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Inocência, deflagrou nas primeiras horas desta sexta-feira (22) uma operação conjunta com a Polícia Militar que resultou em prisões e na apreensão de evidências ligadas ao tráfico de drogas, roubos e furtos no município.

A ação mobilizou 48 policiais civis, 16 policiais militares, 17 viaturas e contou ainda com apoio de um helicóptero. As investigações tiveram início a partir de levantamentos de inteligência realizados pela Polícia Civil, que identificaram 14 locais suspeitos de abrigar provas e evidências relacionadas a atividades criminosas. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Com base nessas informações, foram representados pedidos de busca e apreensão, deferidos pelo Poder Judiciário após parecer favorável do Ministério Público. Os mandados foram cumpridos simultaneamente, com a participação de equipes das Delegacias da Polícia Civil de Inocência, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Três Lagoas e Campo Grande, além de policiais militares de Inocência, Paranaíba e Campo Grande.

A operação foi coordenada pelo Delegado de Polícia Civil – Igor Duarte Sousa (DP/Inocência) e pelo Delegado de Polícia Civil – Gustavo Tadeu Barbosa Fernal (1ª DP/Paranaíba/Setor de Investigações Gerais/SIG), com apoio direto do Tenente PM Fábio Dias, da Polícia Militar/Inocência.

Durante a operação, foram lavrados três autos de prisão em flagrante e sete indivíduos foram encaminhados à carceragem da Delegacia de Inocência. Também foram apreendidas evidências que deverão subsidiar novas investigações.

A operação destacou a integração entre as forças policiais, reforçando a presença do Estado e garantindo mais segurança à população de Inocência e região.