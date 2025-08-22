Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Operação conjunta das Polícias Civil e Militar resulta em prisões por tráfico de drogas em Inocência

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Inocência, deflagrou nas primeiras horas desta sexta-feira (22) uma operação conjunta com a Polícia...

22/08/2025 20h01
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Inocência, deflagrou nas primeiras horas desta sexta-feira (22) uma operação conjunta com a Polícia Militar que resultou em prisões e na apreensão de evidências ligadas ao tráfico de drogas, roubos e furtos no município.

A ação mobilizou 48 policiais civis, 16 policiais militares, 17 viaturas e contou ainda com apoio de um helicóptero. As investigações tiveram início a partir de levantamentos de inteligência realizados pela Polícia Civil, que identificaram 14 locais suspeitos de abrigar provas e evidências relacionadas a atividades criminosas.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Com base nessas informações, foram representados pedidos de busca e apreensão, deferidos pelo Poder Judiciário após parecer favorável do Ministério Público. Os mandados foram cumpridos simultaneamente, com a participação de equipes das Delegacias da Polícia Civil de Inocência, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Três Lagoas e Campo Grande, além de policiais militares de Inocência, Paranaíba e Campo Grande.

A operação foi coordenada pelo Delegado de Polícia Civil – Igor Duarte Sousa (DP/Inocência) e pelo Delegado de Polícia Civil – Gustavo Tadeu Barbosa Fernal (1ª DP/Paranaíba/Setor de Investigações Gerais/SIG), com apoio direto do Tenente PM Fábio Dias, da Polícia Militar/Inocência.

Durante a operação, foram lavrados três autos de prisão em flagrante e sete indivíduos foram encaminhados à carceragem da Delegacia de Inocência. Também foram apreendidas evidências que deverão subsidiar novas investigações.

A operação destacou a integração entre as forças policiais, reforçando a presença do Estado e garantindo mais segurança à população de Inocência e região.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Aprovado PL que reconhece Associação Rural da Gleba Ubiratã Utilidade Pública
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Delegado-Geral da Polícia Civil e titular da 7ª DP são homenageados pelo Exército Brasileiro
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende em flagrante autor de roubo a motorista de aplicativo em Campo Grande
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
24°
Tempo limpo Máxima: 38° - Mínima: 17°
23°

Sensação

1.81 km/h

Vento

32%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
Há 4 horas Aprovado PL que reconhece Associação Rural da Gleba Ubiratã Utilidade Pública
Há 4 horas Delegado-Geral da Polícia Civil e titular da 7ª DP são homenageados pelo Exército Brasileiro
Há 4 horas Fumacê reforça combate ao Aedes em nove bairros da Capital nessa sexta (22)
Há 5 horas Audiência discute benefícios do transporte ferroviário de cargas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 4 dias Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
3
Há 4 dias Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
4
Há 7 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
5
Há 13 horas Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados