Casa da Mulher Brasileira promove exibição de curta sobre violência de gênero

Na noite da última quarta-feira (20), a Casa da Mulher Brasileira realizou mais uma ação dentro da programação do Agosto Lilás, com a exibição do curta-metragem “Angela”. O evento, intitulado Cine Mulher, aconteceu no auditório da instituição, reunindo público e parceiros para um momento de reflexão e debate.

A iniciativa contou com a parceria da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ) e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM).

O filme retrata a trajetória de Ângela Diniz, figura marcante da sociedade brasileira dos anos 70, assassinada brutalmente pelo então companheiro, Doca Street. O caso se tornou um dos mais emblemáticos episódios de feminicídio do país e deu origem ao movimento “Quem ama não mata”, símbolo da luta pelo fim da violência contra a mulher.

Após a exibição, o público participou de uma roda de conversa sobre o curta, refletindo sobre os avanços conquistados nas últimas décadas e os desafios ainda presentes no combate à violência de gênero.

A Coordenadora Municipal da Casa da Mulher Brasileira e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Iacita Azamor, destacou a importância da mobilização. “Toda vida importa. Nossa missão é prevenir a violência e acolher a mulher vítima, com todo o aparato necessário”.

O Cine Mulher se soma às demais ações do Agosto Lilás, campanha nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, reforçando o compromisso da Casa da Mulher Brasileira em promover conscientização e garantir proteção às vítimas.