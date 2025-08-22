Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

Campo Grande realiza escuta da Aldir Blanc e garante avanço de investimentos culturais

Campo Grande foi palco de uma noite de arte e diálogo nessa quinta-feira (21). A Casa de Cultura reuniu artistas de diferentes segmentos na escuta ...

22/08/2025 16h46
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Campo Grande foi palco de uma noite de arte e diálogo nessa quinta-feira (21). A Casa de Cultura reuniu artistas de diferentes segmentos na escuta pública da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Promovido pela Secretaria Executiva de Cultura (Secult), o encontro se transformou em um espaço de troca de ideias, onde artistas, produtores, gestores e representantes do setor puderam debater o futuro das políticas culturais no município.

A PNAB, criada pelo Governo Federal, garante repasses contínuos de recursos para o fomento cultural em todo o país, priorizando a descentralização e o acesso democrático. Em Campo Grande, o encontro refletiu justamente esse tema: múltiplas linguagens, diferentes territórios e um mesmo desejo de fortalecer a produção cultural local.

O produtor cultural Mano Clay, referência no hip hop da periferia, resumiu em poucas palavras o sentimento de muitos. “É o povo definindo por onde a voz deve seguir. Eu vim representar a periferia, representar o hip hop. A gente precisa ocupar esse espaço e mostrar a diversidade musical da nossa cidade”, disse.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para a DJ e produtora Lara Helena Vilalba, da cena da música eletrônica, a escuta representou uma chance de visibilidade. “Estar aqui é entender como participar, como inscrever projetos e principalmente, mostrar que nossa cultura existe. É um passo para sermos vistos”, compartilhou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Isabel Andrade, cantora e compositora, reforçou o caráter democrático do encontro. “Aqui nós somos ouvidos. Podemos votar, propor ideias e garantir nossos direitos. É fundamental que encontros assim continuem acontecendo para todas as áreas da cultura”.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Já a terapeuta ocupacional e educadora musical inclusiva, Etna Marzolla, trouxe uma reflexão sobre corresponsabilidade. “Esse diálogo é fundamental para entender como a política pública acontece e como os recursos são aplicados. É preciso estar presente, se integrar à pauta e construir juntos”.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Durante a noite, propostas foram apresentadas, dúvidas esclarecidas e caminhos coletivos construídos. Para o secretário de Cultura de Campo Grande, Valdir Gomes, a participação ativa dos fazedores de cultura é decisiva. “A cultura só faz sentido quando é construída a muitas mãos. Essa escuta mostra que a cidade tem artistas engajados e comprometidos com o fortalecimento do setor”, complementou.

O encontro também foi marcado por uma notícia importante para a classe cultural. Em comunicado à Secult, o Ministério da Cultura esclareceu que os municípios que ainda não atingiram a execução de 60% dos recursos não serão prejudicados no segundo ciclo da PNAB. Ou seja, Campo Grande permanece habilitada e, com a situação já regularizada, aguarda apenas a próxima aferição para lançar os editais da nova etapa.

Assim, mais do que um espaço de diálogo, a escuta reafirmou a vitalidade da produção artística local e trouxe segurança quanto à continuidade dos investimentos federais. Campo Grande segue fortalecendo uma política cultural participativa, onde diversidade, inclusão e representatividade ocupam o centro da cena.



#ParaTodosVerem

A matéria contém fotos de todos os artistas reunidos e individuais com ilustração dos depoimentos.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Fumacê reforça combate ao Aedes em nove bairros da Capital nessa sexta (22)
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Casa da Mulher Brasileira promove exibição de curta sobre violência de gênero
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Edição dos 126 anos do Movimenta CG reúne mil pessoas em aulão
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
24°
Tempo limpo Máxima: 38° - Mínima: 17°
23°

Sensação

1.81 km/h

Vento

32%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
Há 4 horas Aprovado PL que reconhece Associação Rural da Gleba Ubiratã Utilidade Pública
Há 4 horas Delegado-Geral da Polícia Civil e titular da 7ª DP são homenageados pelo Exército Brasileiro
Há 4 horas Fumacê reforça combate ao Aedes em nove bairros da Capital nessa sexta (22)
Há 5 horas Audiência discute benefícios do transporte ferroviário de cargas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 4 dias Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
3
Há 4 dias Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
4
Há 7 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
5
Há 13 horas Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados