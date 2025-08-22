Inclusão e infraestrutura são compromissos do deputado Zé Teixeira

O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, segue atuando em defesa de demandas sociais e estruturais para a população de Mato Grosso do Sul. Nesta semana, o parlamentar solicitou apoio dos representantes do Estado no Congresso Nacional para a alocação de recursos da União destinados ao projeto da Casa do Autista, no município de Itaporã.

A solicitação pretende garantir investimentos em mobiliário adaptado, materiais pedagógicos, brinquedos terapêuticos, recursos tecnológicos e estrutura clínica e educacional, permitindo a instalação da instituição. A entidade, sem fins lucrativos, prestará atendimento especializado a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantindo suporte psicossocial, estimulação precoce, orientação às famílias e incentivo à inclusão social.

A intercessão de Zé Teixeira foi solicitada pelos vereadores Marcelo Rondina, Manoel Faustino, Miguelzinho, PH Lobinho e Lindomar. “A Casa do Autista será um espaço essencial para a comunidade de Itaporã. Precisamos garantir que ela ofereça serviços de qualidade e com dignidade às famílias que serão atendidas”, destacou o deputado.

Infraestrutura - Outra demanda acompanhada de perto pelo deputado Zé Teixeira teve avanço significativo. A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) publicou o extrato de contrato para o início das obras de implantação e pavimentação de um trecho de 32 quilômetros da rodovia MS-289, no município de Amambai.

O andamento do processo foi cobrado por Zé Teixeira em requerimento encaminhado ao Governo do Estado em 2023. A pavimentação da via é considerada estratégica para o escoamento da produção agrícola da região sudoeste, especialmente da microrregião de Dourados, onde o município de Amambai está inserido.

“A população e os produtores rurais aguardam há anos por essa obra. A pavimentação da MS-289 vai garantir mais segurança, mobilidade e desenvolvimento para toda a região”, afirmou o parlamentar.