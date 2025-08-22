Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Inclusão e infraestrutura são compromissos do deputado Zé Teixeira

O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, segue atuando em defesa de demandas sociais e estruturais para ...

22/08/2025 15h40
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, segue atuando em defesa de demandas sociais e estruturais para a população de Mato Grosso do Sul. Nesta semana, o parlamentar solicitou apoio dos representantes do Estado no Congresso Nacional para a alocação de recursos da União destinados ao projeto da Casa do Autista, no município de Itaporã.

A solicitação pretende garantir investimentos em mobiliário adaptado, materiais pedagógicos, brinquedos terapêuticos, recursos tecnológicos e estrutura clínica e educacional, permitindo a instalação da instituição. A entidade, sem fins lucrativos, prestará atendimento especializado a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantindo suporte psicossocial, estimulação precoce, orientação às famílias e incentivo à inclusão social.

A intercessão de Zé Teixeira foi solicitada pelos vereadores Marcelo Rondina, Manoel Faustino, Miguelzinho, PH Lobinho e Lindomar. “A Casa do Autista será um espaço essencial para a comunidade de Itaporã. Precisamos garantir que ela ofereça serviços de qualidade e com dignidade às famílias que serão atendidas”, destacou o deputado.

Infraestrutura - Outra demanda acompanhada de perto pelo deputado Zé Teixeira teve avanço significativo. A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) publicou o extrato de contrato para o início das obras de implantação e pavimentação de um trecho de 32 quilômetros da rodovia MS-289, no município de Amambai.

O andamento do processo foi cobrado por Zé Teixeira em requerimento encaminhado ao Governo do Estado em 2023. A pavimentação da via é considerada estratégica para o escoamento da produção agrícola da região sudoeste, especialmente da microrregião de Dourados, onde o município de Amambai está inserido.

“A população e os produtores rurais aguardam há anos por essa obra. A pavimentação da MS-289 vai garantir mais segurança, mobilidade e desenvolvimento para toda a região”, afirmou o parlamentar.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Aprovado PL que reconhece Associação Rural da Gleba Ubiratã Utilidade Pública
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Delegado-Geral da Polícia Civil e titular da 7ª DP são homenageados pelo Exército Brasileiro
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende em flagrante autor de roubo a motorista de aplicativo em Campo Grande
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
24°
Tempo limpo Máxima: 38° - Mínima: 17°
23°

Sensação

1.81 km/h

Vento

32%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
Há 4 horas Aprovado PL que reconhece Associação Rural da Gleba Ubiratã Utilidade Pública
Há 4 horas Delegado-Geral da Polícia Civil e titular da 7ª DP são homenageados pelo Exército Brasileiro
Há 4 horas Fumacê reforça combate ao Aedes em nove bairros da Capital nessa sexta (22)
Há 5 horas Audiência discute benefícios do transporte ferroviário de cargas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 4 dias Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
3
Há 4 dias Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
4
Há 7 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
5
Há 13 horas Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados