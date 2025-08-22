Whats

Aniversário
Campo Grande - MS

Edição dos 126 anos do Movimenta CG reúne mil pessoas em aulão

Campo Grande celebra seus 126 anos e a prefeitura organizou dentro do calendário alusivo de aniversário, uma festa que uniu energia, movimento e mu...

22/08/2025 14h35
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Campo Grande celebra seus 126 anos e a prefeitura organizou dentro do calendário alusivo de aniversário, uma festa que uniu energia, movimento e muita participação popular no Belmar Fidalgo. Na noite dessa quinta-feira (21), a praça se transformou em um verdadeiro palco a céu aberto para o “Aulão de Aniversário Movimenta Campo Grande”, organizado pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

Cerca de mil pessoas participaram da programação gratuita, que misturou dança, esporte e lazer em atividades voltadas para todas as idades. Teve ritbox, zumba, ritmos, beach tennis, roda de capoeira, amistoso da Escola Pública de Futebol e até sorteios de brindes.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Mais do que um evento comemorativo, a noite foi marcada pela sensação de pertencimento e pela diversidade de histórias de quem encontrou nas oficinas do Movimenta CG um caminho para mais saúde e qualidade de vida.

“Eu sempre participo de todos os aulões que a Funesp realiza. É extremamente importante juntar todo mundo, porque somos todos miscigenados, tem que reunir todos para cá”, disse Bianca Cabral, 52 anos, aluna das oficinas da Orla Morena, que há dois anos pratica funcional e ritmos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Outro exemplo é o de Bruno Ferreira, 30 anos, que conheceu as aulas de ritmos em 2019. Hoje, ao lado da namorada, ele não perde um aulão. “Está sendo muito gratificante. Apesar da timidez no início, fui me soltando com o apoio das colegas e agora participo junto com a minha namorada”, contou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Além da programação esportiva, o aulão trouxe também uma reflexão sobre a conservação dos espaços públicos. A Controladoria-Geral do Município apresentou o projeto “Auditoria Cívica – Conservação é responsabilidade de todos”, que incentiva os moradores a cuidarem das praças e parques da cidade.

“Queremos envolver a sociedade para que ela tenha a sensação de pertencimento desses locais, sugerindo melhorias e apontando o que precisa ser ajustado. Esse trabalho seguirá até 2026 e já mostra participação expressiva da comunidade”, explicou a auditora-geral Luciana Daige.

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, comemorou a adesão expressiva ao evento. “Foi uma noite especial, com cerca de mil pessoas aproveitando as atividades oferecidas pela Prefeitura, levando lazer, esporte e qualidade de vida para a população”, destacou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A vice-prefeita Camilla Nascimento também entrou na dança com os participantes e ressaltou a força feminina, já que 85% do público foi composto por mulheres. “A melhor maneira de comemorar o aniversário de Campo Grande é ver essa energia da população. Todos são muito bem-vindos. É uma honra para a Prefeitura proporcionar esporte, lazer e alegria para a cidade”, afirmou.

Referência em promoção da saúde, o programa Movimenta CG já alcança números expressivos: 31 modalidades esportivas, oferecidas em 100 locais diferentes, com 40 mil atendimentos por mês e cerca de 10 mil alunos fixos. Atualmente, são 611 oficinas gratuitas espalhadas pelas sete regiões da cidade — prova de que, em Campo Grande, movimento e integração são parte da rotina.

#ParaTodosVerem

A matéria tem cinco fotos: a primeira é de um grande público em aula de ritmo coordenado por três professores; a segunda é uma roda de capoeira; a terceira é a aluna Bruna Cabral e colegas em aula de ritmo; a quarta é do participante Bruno Ferreira, com sua namorada em aula de ritmo; a quinta é de jogadores em prática de beach tênis.

