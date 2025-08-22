Operação “Visconde” é realizada em Inocência com atuação integrada das Polícias Militar e Civil

Paranaíba (MS) – Na manhã desta sexta-feira (22), foi realizada emInocênciaaOperação “Visconde”, fruto da atuação conjunta entre aPolícia Militare aPolícia Civil, visando garantir maiorsegurançaàpopulaçãoem meio ao expressivocrescimentodo município, impulsionado pela chegada de umaindústria de celulose.

O nome da operação é uma homenagem ao escritorVisconde de Taunay, autor da obra literáriaInocência.

A operação mobilizou umefetivo significativodas forças policiais:16 Policiais Militares, do13º BPM, atuando com17 viaturase apoio aéreo de umhelicóptero, em conjunto com48 Policiais CivisdeInocência, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Três Lagoas e Campo Grande.

Foram cumpridos14 mandados de busca e apreensão, com representação junto aoMinistério Públicoe deferimento doPoder Judiciário. As equipes daPolícia Militaratuaram diretamente no cumprimento dos mandados, garantindo asegurançadas diligências e oapoio táticoàs operações.

A operação resultou em:

3 autos de prisão em flagrante delito ;

7 indivíduos recolhidos à carceragem da DP/Inocência ;

diversositens apreendidosde interesse investigativo.

AOperação “Visconde”reforça ocompromissodas forças policiais com aordem pública, aprevenção da criminalidadee aproteção da sociedade, evidenciando aunião de esforçosem prol dasegurança da população de Inocênciae região.

Assessoria de Comunição Social do 13º BPM