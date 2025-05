Público-alvo: Campo Grande ultrapassa médias nacional e estadual de vacinação contra gripe e reforça cuidados no período de maior contágio

Com 33,34% do público-alvo imunizado contra a Influenza, Campo Grande já supera os índices de cobertura vacinal do Mato Grosso do Sul (28%) e do Brasil (21,40%), ocupando o 11º lugar no ranking nacional entre os 27 estados da federação. O avanço é resultado direto das ações intensificadas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), que tem concentrado esforços para proteger a população neste período de alta circulação de vírus respiratórios.

O mais recente reforço à campanha aconteceu nesse fim de semana, durante o Dia D de vacinação, realizado nos dias 10 e 11 de maio. Ao todo, foram aplicadas 8.710 doses da vacina contra a gripe em 15 pontos de vacinação, incluindo dois drives thrus — que facilitaram o acesso da população ao imunizante.

“A oferta da vacina em unidades de saúde e em sistema de drive-thru foi essencial para o crescimento da cobertura nesse final de semana, uma vez que a dose é oportunizada para toda a população, facilitando o acesso ao nível máximo que a Secretaria de Saúde consegue disponibilizar”, afirma a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite.

Desde o início da campanha, 168.855 pessoas já foram vacinadas em Campo Grande, considerando toda a população a partir dos seis meses de idade. O foco principal da estratégia da Sesau é garantir a proteção dos grupos mais vulneráveis, que têm maior risco de desenvolver complicações decorrentes da gripe.

“Temos que pensar no público mais vulnerável. Essas pessoas precisam da vacinação, e quem não pode se imunizar também é protegido quando há um número maior de pessoas vacinadas”, ressalta Rosana.

A superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, Veruska Lahdo, explica que a estratégia dos drives foi pontual, mas poderá ser reativada conforme a demanda. “Essa é uma ferramenta que nos auxilia muito na ampliação da cobertura e temos a possibilidade de reativá-lo sempre que for observada a devida necessidade”, explicou.

A vacinação segue disponível nas 74 unidades de saúde de Campo Grande, em horário regular de atendimento. A Prefeitura reforça o chamado para que a população continue se vacinando e mantenha os cuidados necessários neste período de maior risco de contágio. Proteger-se é um ato de responsabilidade coletiva e cuidado com os que mais precisam.

“A vacina contra a gripe está disponível e salva vidas — especialmente dos nossos idosos, crianças e pessoas com saúde mais frágil. Cada dose aplicada é um ato de proteção coletiva. Por isso, eu faço um apelo: se você ainda não se vacinou, procure uma unidade de saúde. E se já se vacinou, convoque sua família, seus vizinhos, seus amigos. Vamos juntos vencer mais esse desafio, com união, cuidado e responsabilidade. E mais do que nunca, neste período de alto contágio, é fundamental manter os cuidados: lavar as mãos com frequência, cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar e, se estiver doente, evitar aglomerações. Cada atitude conta”, destaca a prefeita Adriane Lopes.