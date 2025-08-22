Whats

Aniversário
Educação Especial

Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação

Em mensagem enviada à reportagem, Érika deixou um recado emocionante a todos os colegas que compartilham dessa missão:

22/08/2025 13h14Atualizado há 12 horas
Por: Redação
Arquivo pessoal
Arquivo pessoal

No coração de Nioaque, uma profissional se destaca pelo amor e dedicação com que transforma a vida de crianças e famílias: a neuropsicopedagoga Érika Almeida. Neste 22 de agosto, Dia do Educador Especial, a cidade tem motivos de sobra para homenagear não apenas a categoria, mas também quem, como Érika, dedica sua trajetória à missão de incluir, ensinar e acreditar no potencial de cada indivíduo.

Formada em Pedagogia e Artes Visuais, com especialização em Transtorno do Espectro Autista (TEA), Érika une ciência, didática e sensibilidade em sua atuação. Na prática, ela vai muito além de ensinar conteúdos: acolhe famílias, acompanha crianças em seu desenvolvimento e oferece ferramentas para que cada uma delas seja respeitada e valorizada em sua individualidade.

Seu trabalho em Nioaque tem se tornado referência, mostrando que educar é também plantar sementes de amor, paciência e esperança. Ao lado de colegas educadores, professores de apoio, psicopedagogos e profissionais do Atendimento Educacional Especializado (AEE), ela constrói diariamente caminhos para uma cidade mais inclusiva.

A atuação de Érika evidencia que a educação especial é mais do que uma área técnica: é um compromisso social. Cada conquista de uma criança acompanhada é celebrada como vitória coletiva, e cada olhar acolhido reafirma a importância da presença desses profissionais nas escolas e na comunidade.

Mais do que ensinar, Érika inspira. Sua dedicação ecoa em famílias que enxergam na educação especial uma esperança renovada de futuro para seus filhos.

Em mensagem enviada à reportagem, Érika deixou um recado emocionante a todos os colegas que compartilham dessa missão. “Hoje é o dia do Educador Especial. Eu gostaria de parabenizar todos os meus colegas, professores de apoio, do AEE, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, enfim, todos os profissionais da educação especial que lutam pela inclusão do nosso país. Nós estamos falando de indivíduos, de pessoas que necessitam de um olhar acolhedor e esses profissionais não deixam passar nada despercebido, não deixam escapar nenhuma potencialidade e lutam porque sabem que todos nós somos capazes de aprender. Parabéns!

Neste 22 de agosto, Nioaque celebra não apenas uma data, mas também a força, a paixão e a luta diária de educadores como Érika Almeida verdadeiros semeadores de inclusão que fazem da cidade um exemplo de esperança e humanidade.

CLIQUE AQUI  e assista ao vídeo.

