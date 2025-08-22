Agenda: Última semana de agosto tem ato contra feminicídio e sessão solene na ALEMS

A agenda de 27 a 29 de agosto na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tem destaque para ato institucional contra o femicídio , na sede da Casa de Leis, e Sessão Solene de Entrega da Comenda Jô Clemente, em alusão à Semana Estadual da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Confira:

Quarta-feira

O dia 27 começa com a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), no Plenarinho Nelito Câmara, às 8h. Na sequência também ocorre a sessão plenária, às 9h, no Plenário Júlio Maia.

A partir das 19h, ainda na quarta-feira, o Plenário recebe a Sessão Solene de Entrega da Comenda “Jô Clemente”, por proposição do deputado Junior Mochi (MDB), para homenagear quem atua na inclusão de pessoas com deficiência. A honraria consta na Resolução 96/2023 , em homenagem à Jolinda Garcia dos Santos Clemente, fundadora da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), nascida em Coxim e pioneira em projetos de inclusão e igualdade de oportunidades.

Quinta-feira

Dia 28 os deputados estaduais também se reúnem para a sessão plenária e votação da Ordem do Dia , a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. Em seguida, a partir das 11h, será realizado o Ato Institucional do Agosto Lilás, na rampa que dá acesso ao Palácio Guaicurus, sede do Parlamento.

O evento contará com a presença da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel; da desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, coordenadora da Mulher do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e idealizadora do Movimento Todos Por Elas pelo fim do feminicídio ; da advogada Kátia Claro e da secretária estadual de Cidadania, Viviane Luiza da Silva.

No mesmo dia, a ALEMS é parceira no lançamento da 3ª Corrida dos Poderes , com evento no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, às 16h30, com palestra de Yeltsin Jacques, campo-grandense de 33 anos, atleta paralímpico da modalidade atletismo. Ele nasceu com baixa visão, conheceu o atletismo ajudando um amigo, totalmente cego, a correr. Então, começou a treinar junto com ele para competir e iniciou sua carreira nas Paralimpíadas Escolares em 2007.

De lá pra cá, foi ouro nos 1.500m e bronze nos 5.000m T11 nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024; ouro nos 5.000m no Mundial de Kobe 2024; ouro nos 5.000m nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023; ouro nos 1.500m e bronze nos 5.000m no Mundial Paris 2023; ouro nos 5.000m e nos 1.500m nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020; ouro nos 1.500m nos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019; ouro nos 1.500m e bronze nos 5.000m dos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015; prata nos 1.500m e bronze nos 800m no Mundial de 2013 na França.

