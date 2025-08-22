Whats

Prefeito de Nioaque, André Guimarães, será destaque no COMPOL Campo Grande

Prefeito de Nioaque levará ao COMPOL Campo Grande sua experiência em gestão inovadora e visão de uma nova geração de lideranças políticas no Mato Grosso do Sul.

22/08/2025 12h22Atualizado há 14 horas
Por: Redação
Divulgação
Divulgação

O maior evento de comunicação institucional e política do Brasil chega a Campo Grande (MS) no dia 06 de outubro de 2025, com a edição regional do COMPOL Campo Grande, que será realizado no Anfiteatro do CREA-MS.

Entre os nomes confirmados, ganha destaque o prefeito de Nioaque, André Guimarães, que aos 31 anos se consolidou como uma das principais vozes da nova geração de gestores públicos no Mato Grosso do Sul.

Trajetória e visão de futuro

Em seu primeiro mandato como prefeito, Guimarães tem a missão de promover inovação na gestão pública de Nioaque, cidade histórica do sudoeste sul-mato-grossense. Sua trajetória política nasce na defesa dos direitos fundamentais e na construção de um modelo de governança voltado para resultados.

Formado em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco, com especializações em Direito e Processo Penal, o prefeito também construiu carreira no setor privado antes de ingressar na vida pública. Sua experiência jurídica e administrativa o credencia a discutir os desafios da gestão moderna em municípios do interior, alinhando desenvolvimento econômico, inclusão social e fortalecimento institucional.

André Guimarães no COMPOL Campo Grande

Durante o evento, André Guimarães compartilhará sua experiência à frente da Prefeitura de Nioaque, abordando como tem buscado implementar práticas inovadoras na administração pública, com foco na eficiência da máquina pública e na proximidade com a população.

Segundo os organizadores, a presença do prefeito simboliza a valorização de novas lideranças que representam transformação e renovação política em Mato Grosso do Sul, reforçando a importância do COMPOL como espaço de aprendizado, conexão e troca de experiências.

O evento

O COMPOL nasceu em 2023 e rapidamente se consolidou como referência nacional na discussão sobre comunicação pública, institucional, governamental e eleitoral. Em 2025, passou a realizar edições regionais, levando o debate a diferentes realidades locais.

A edição de Campo Grande reunirá gestores, comunicadores, lideranças políticas e especialistas para debater tendências, desafios e soluções na área da comunicação pública e política.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no site oficial do evento: www.compolbrasil.com.br.

