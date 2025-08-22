Prefeito de Nioaque, André Guimarães, será destaque no COMPOL Campo Grande

(67) 99142-9066
O maior evento de comunicação institucional e política do Brasil chega a Campo Grande (MS) no dia 06 de outubro de 2025, com a edição regional do COMPOL Campo Grande, que será realizado no Anfiteatro do CREA-MS.
Entre os nomes confirmados, ganha destaque o prefeito de Nioaque, André Guimarães, que aos 31 anos se consolidou como uma das principais vozes da nova geração de gestores públicos no Mato Grosso do Sul.
Em seu primeiro mandato como prefeito, Guimarães tem a missão de promover inovação na gestão pública de Nioaque, cidade histórica do sudoeste sul-mato-grossense. Sua trajetória política nasce na defesa dos direitos fundamentais e na construção de um modelo de governança voltado para resultados.
Formado em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco, com especializações em Direito e Processo Penal, o prefeito também construiu carreira no setor privado antes de ingressar na vida pública. Sua experiência jurídica e administrativa o credencia a discutir os desafios da gestão moderna em municípios do interior, alinhando desenvolvimento econômico, inclusão social e fortalecimento institucional.
Durante o evento, André Guimarães compartilhará sua experiência à frente da Prefeitura de Nioaque, abordando como tem buscado implementar práticas inovadoras na administração pública, com foco na eficiência da máquina pública e na proximidade com a população.
Segundo os organizadores, a presença do prefeito simboliza a valorização de novas lideranças que representam transformação e renovação política em Mato Grosso do Sul, reforçando a importância do COMPOL como espaço de aprendizado, conexão e troca de experiências.
O COMPOL nasceu em 2023 e rapidamente se consolidou como referência nacional na discussão sobre comunicação pública, institucional, governamental e eleitoral. Em 2025, passou a realizar edições regionais, levando o debate a diferentes realidades locais.
A edição de Campo Grande reunirá gestores, comunicadores, lideranças políticas e especialistas para debater tendências, desafios e soluções na área da comunicação pública e política.
Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no site oficial do evento: www.compolbrasil.com.br.
