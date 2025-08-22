Whats

Aniversário
Legislativo - MS

Amambai recebe R$ 100 mil para a saúde e realiza 1º Amaterra com foco na agricultura

O deputado estadual Renato Câmara (MDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, esteve em Amambai na manhã de quinta-feira, 21 de agosto de 202...

22/08/2025 11h18
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Renato Câmara entrega emenda de R$ 100 mil para a saúde e participa da abertura do 1º Amaterra ao lado do prefeito Sérgio Diozébio Barbosa
Renato Câmara entrega emenda de R$ 100 mil para a saúde e participa da abertura do 1º Amaterra ao lado do prefeito Sérgio Diozébio Barbosa

O deputado estadual Renato Câmara (MDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, esteve em Amambai na manhã de quinta-feira, 21 de agosto de 2025, para a abertura do 1º Amaterra — Encontro da Agricultura Familiar e da Agroindústria. Além de acompanhar a programação, o parlamentar destinou uma emenda de R$ 100 mil para a área da saúde no município.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

Legenda

O evento, realizado no Clube Milionários e com atividades até esta sexta-feira, 22, reúne produtores rurais, lideranças indígenas, autoridades e representantes do setor privado. Promovido pela Prefeitura de Amambai, conta com a parceria da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Senar, Incra, Semadesc, Ministério do Desenvolvimento Agrário, OCB/MS, Sebrae, além de cooperativas e entidades ligadas ao setor.

Em seu discurso, Renato destacou que o Amaterra é um espaço para fortalecer a agricultura familiar e reforçou seu apoio aos produtores: "Esse evento valoriza o homem e a mulher do campo. São ações em cooperativismo, associativismo, que vão dar mais renda ao produtor rural. Eu sou parceiro desse projeto, já falei com o prefeito Sérgio, e estaremos encaminhando emendas parlamentares para que possamos ser esse parceiro na Assembleia Legislativa" — afirmou.

O prefeito de Amambai, Sérgio Diozébio Barbosa, agradeceu a emenda destinada à saúde e anunciou uma contrapartida em benefício do setor agrícola: "Eu já me comprometi. Como o deputado nos ajuda na saúde, nós já vamos liberar 100 mil reais também para atender as demandas da agricultura familiar. Então, muito obrigado, deputado. Seja sempre bem-vindo a Amambai. Você é amigo de Amambai" — declarou o prefeito.

Ao final, Câmara reforçou que sua atuação parlamentar é voltada para a agricultura familiar, a regularização fundiária e o fortalecimento da agroindústria, sempre em diálogo com prefeitos, vereadores e lideranças locais. Renato é reconhecido como o deputado que mais trabalha na Assembleia Legislativa em defesa do agro, da avicultura, da suinocultura, do leite, da regularização fundiária, do meio ambiente, dos recursos hídricos, dos rios, da pessoa idosa e dos agentes comunitários de saúde.

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados