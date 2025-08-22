Whats

Deputado Lucas de Lima entrega doações à APAE de Bandeirantes e cumpre agenda no município

O deputado estadual Lucas de Lima (sem partido), realizou na tarde de ontem (21), a entrega de alimentos à Associação de Pais e Amigos dos Excepcio...

22/08/2025 11h18
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Vereador Jair Pereira, professor Lucas Suriano Batista, deputado estadual Lucas de Lima e presidente da APAE, Otália Nunes Corvalay Morais
Vereador Jair Pereira, professor Lucas Suriano Batista, deputado estadual Lucas de Lima e presidente da APAE, Otália Nunes Corvalay Morais

O deputado estadual Lucas de Lima (sem partido), realizou na tarde de ontem (21), a entrega de alimentos à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Bandeirantes. Os itens foram arrecadados durante a comemoração de seu aniversário e fazem parte de uma ação que também contemplará outras associações em Campo Grande e no interior do Estado.

“Essa é apenas uma das instituições que estamos apoiando. Nosso compromisso é levar solidariedade e esperança a muitas famílias”, destacou o parlamentar.

Na visita, Lucas de Lima agradeceu a parceria da presidente da APAE, Otália Nunes Corvalay Morais, do diretor professor Lucas Suriano Batista e do vereador Jair Pereira, que acompanharam a entrega.

Além da ação solidária, o deputado participou da comemoração dos 78 anos de José Alexandre, morador do bairro Silvino de Barros. O deputado destacou a alegria de compartilhar o momento e desejou saúde e sucesso ao aniversariante, que se prepara para uma cirurgia.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

A agenda em Bandeirantes também contou com a 1ª edição do programa “Amor Sem Fim” na Rádio Moriá FM, apresentado por Lucas de Lima. Ele entrevistou o prefeito Celso Abrantes e o vereador Jair Pereira, em uma conversa sobre os desafios e o futuro do município. O deputado ainda agradeceu ao diretor-geral da emissora, Eli Souza, pela parceria e pela oportunidade de dialogar diretamente com os ouvintes.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados