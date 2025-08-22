Polícia Civil prende homem em flagrante por venda de medicamentos controlados sem receita em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECAT), prendeu em flagrante, um homem de 53 anos por comercializar medicamentos controlados sem a devida prescrição médica. A ação ocorreu nesta quinta-feira (21), durante operação desencadeada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON).

No momento do cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência no Bairro Rita Vieira, os policiais encontraram frascos lacrados do psicotrópico clonazepam, caixas e ampolas de testosterona — inclusive de fabricação estrangeira — além de anabolizantes, antibióticos e outros medicamentos de venda restrita.

Aos policiais civis, o autor alegou ter adquirido os produtos em uma farmácia da cidade sem apresentação de receita médica. Ele também confessou que revendia os fármacos de forma irregular, utilizando grupos de WhatsApp para a comercialização. As informações confirmaram levantamentos prévios realizados pela equipe de investigação.

Os medicamentos e o aparelho celular do investigado foram apreendidos. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/2006.