Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende homem em flagrante por venda de medicamentos controlados sem receita em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECAT), prendeu em flagrante, um ...

22/08/2025 11h18
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECAT), prendeu em flagrante, um homem de 53 anos por comercializar medicamentos controlados sem a devida prescrição médica. A ação ocorreu nesta quinta-feira (21), durante operação desencadeada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON).

No momento do cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência no Bairro Rita Vieira, os policiais encontraram frascos lacrados do psicotrópico clonazepam, caixas e ampolas de testosterona — inclusive de fabricação estrangeira — além de anabolizantes, antibióticos e outros medicamentos de venda restrita.

Aos policiais civis, o autor alegou ter adquirido os produtos em uma farmácia da cidade sem apresentação de receita médica. Ele também confessou que revendia os fármacos de forma irregular, utilizando grupos de WhatsApp para a comercialização. As informações confirmaram levantamentos prévios realizados pela equipe de investigação.

Os medicamentos e o aparelho celular do investigado foram apreendidos. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

 

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Aprovado PL que reconhece Associação Rural da Gleba Ubiratã Utilidade Pública
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Delegado-Geral da Polícia Civil e titular da 7ª DP são homenageados pelo Exército Brasileiro
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende em flagrante autor de roubo a motorista de aplicativo em Campo Grande
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
24°
Tempo limpo Máxima: 38° - Mínima: 17°
23°

Sensação

1.81 km/h

Vento

32%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
Há 4 horas Aprovado PL que reconhece Associação Rural da Gleba Ubiratã Utilidade Pública
Há 4 horas Delegado-Geral da Polícia Civil e titular da 7ª DP são homenageados pelo Exército Brasileiro
Há 4 horas Fumacê reforça combate ao Aedes em nove bairros da Capital nessa sexta (22)
Há 5 horas Audiência discute benefícios do transporte ferroviário de cargas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 4 dias Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
3
Há 4 dias Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
4
Há 7 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
5
Há 13 horas Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados