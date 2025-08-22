Whats

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende foragido por tráfico de drogas em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), prendeu nesta quinta-feira (21), no bairro Aero Rancho, um homem de 38...

22/08/2025 11h18
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), prendeu nesta quinta-feira (21), no bairro Aero Rancho, um homem de 38 anos que estava foragido da Justiça pelo crime de tráfico de drogas. Contra ele havia mandado de prisão expedido em razão de condenação definitiva, com pena superior a seis anos de reclusão em regime inicial fechado.

No momento da abordagem, também foi constatada a existência de um segundo mandado de prisão, de natureza cível. Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC CEPOL) e posteriormente será recambiado ao sistema prisional.

 

