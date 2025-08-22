6º BPM amplia efetivo e fortalece ações de segurança na região de Corumbá e Ladário

O6º Batalhão de Polícia Militar e o 3º Pelotão de Ladárioreceberam recentemente umreforço expressivo em seu efetivo, medida que representa um avanço estratégico para a segurança pública de Corumbá e Ladário. O incremento no número de policiais permitirá ampliar a capacidade de atendimento de ocorrências, intensificar as abordagens, aumentar as fiscalizações e garantir maior presença policial em locais de maior vulnerabilidade, definidos a partir da análise da mancha criminal.

Nos últimos anos, o trabalho desenvolvido pelas equipes já apresentouresultados concretos no enfrentamento aos crimes de roubo. Em 2024, foram registrados 251 roubos no período de janeiro a agosto. Já em 2025, no mesmo intervalo, esse número caiu para 181 casos, o que representa umaredução de 27,9%. Essa queda reflete a combinação de ações estratégicas de policiamento com medidas de inteligência, baseadas no estudo detalhado do padrão das ações criminosas, dos objetos subtraídos e da forma como os assaltos eram praticados. Essa análise criteriosa tem sido fundamental paraantecipar as condutas dos autores ou efetuar prisões em flagrante.

Além da intensificação do policiamento, a Polícia Militar também tem investido emações preventivas junto à comunidade, como palestras educativas e campanhas de conscientização, orientando a população sobre medidas de autoproteção e incentivando o uso dos canais de denúncia, como o telefone 190. Essas ações aproximam a instituição da sociedade, fortalecem a confiança mútua e ampliam o fluxo de informações que auxiliam na captura de criminosos.

Com onovo efetivo, as operações ganharão ainda mais robustez. O patrulhamento será organizado porsetores estratégicos, garantindo presença constante em áreas de maior incidência criminal. Paralelamente, segue em desenvolvimento o estudo contínuo dos padrões de criminalidade, para aprimorar o direcionamento das equipes e tornar o combate ainda mais eficaz.

Os resultados já alcançados demonstram que a atuação firme da Polícia Militar tem trazido impactos diretos na redução da criminalidade. A ampliação do efetivo agora consolida essa tendência e reforça o compromisso de oferecer maior tranquilidade e segurança à população.

Com a união deação ostensiva, inteligência policial e participação comunitária, o 6º BPM e o 3º Pelotão de Ladário reafirmam seu papel de protagonismo no combate ao crime, especialmente contra o roubo, que continuará sendo prioridade nas operações.