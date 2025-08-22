Whats

Aniversário
Campo Grande - MS

Audiência Pública discute impacto de empreendimento no São Francisco

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), convida todos os inte...

22/08/2025 10h14
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), convida todos os interessados para a audiência pública que será realizada nessa sexta-feira, 22 de agosto, às 18h, no Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém, localizado na Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista.

O evento terá como objetivo apresentar e discutir o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) referente ao empreendimento multirresidencial com 80 unidades habitacionais (utilização de Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC), localizado no lote ML1 com frente para a Rua Doutor Dolor Ferreira de Andrade, entre a Rua 13 de Junho e a Rua Doutor Arthur Jorge, Bairro São Francisco – Associação Pró-Construção do Edifício Lazuli – Processo Administrativo n. 32.645/2025-24.

Conforme o Decreto n. 15.846, de 1º de março de 2024, além da participação presencial, os cidadãos poderão acompanhar a audiência pública, ao vivo, por meio do canal do YouTube da Educação Ambiental da Planurb.

Os documentos a serem discutidos na Audiência Pública estão disponíveis na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira e no sítio eletrônico da Planurb, disponível no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/planurb.

A Planurb reforça que a sociedade civil teve a oportunidade de contribuir com sugestões e propostas relacionadas ao EIV apresentado pelo empreendedor. Essas contribuições poderiam ser protocoladas presencialmente na sede da Autarquia ou enviadas para o e-mail [email protected] no período de 9 a 29 de julho de 2025.

Serviço

Audiência sobre Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)

Data: 22 de agosto de 2025

Horário: 18h

Local: Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém – Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista

Sítio eletrônico com os documentos a serem discutidos na audiência pública: www.campogrande.ms.gov.br/planurb

Canal do YouTube: www.youtube.com/@educacaoambientalplanurbcg9987

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados