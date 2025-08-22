Confira o funcionamento da Saúde no feriado de 26 de agosto

Com o feriado municipal alusivo aos 126 anos de Campo Grande na próxima terça-feira (26), entenda como vai funcionar os serviços de saúde ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) nos próximos dias. Os atendimentos ambulatoriais, ou seja, aqueles que não são urgentes, acontecem normalmente na segunda-feira (25), mas estarão suspensos no dia seguinte, retornando na quarta-feira (27).

Sem decreto de ponto facultativo no início da semana, todas as unidades de saúde e serviços ofertados pela pasta funcionarão normalmente, sem redução ou restrição de horários no dia 25 de agosto.

Durante o feriado (26), apenas os serviços essenciais estarão disponíveis, sendo as unidades de urgência e emergência, CAPS, SAMU e CCZ. Já os atendimentos ambulatoriais, que são aqueles agendados, não funcionarão, retomando às atividades no dia seguinte.

O Centro Especializado Municipal (CEM) estará fechado para atendimentos ambulatoriais, e a farmácia também não funcionará no período. A Sesau orienta aos pacientes que se programarem para retirada de medicamentos de uso controlado ou insumos antes do feriado.

O plantão de urgência da ortopedia, realizado pelo Centro Ortopédico Municipal (CENORT), seguirá funcionando das 6h às 00h, conforme já acontece em outras datas.

O atendimento será retomado normalmente na quarta-feira (27), incluindo exames no Centro de Apoio e Diagnóstico Municipal (CADIM), atendimentos de oftalmologia e reabertura da farmácia, das 6h às 18h, além do serviço odontológico do Centro de Especialidades Odontológicas III (CEO III), também das 6h às 18h.

Unidades que permanecerão abertas no feriado:

Centro Ortopédico Municipal (CENORT) — apenas urgência em ortopedia;

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS);

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs);

Pronto Atendimento Infantil (PAI);

Laboratório Central Municipal (LABCEM) — funcionamento interno, apenas para análise de coletas realizadas nas unidades;

Atendimentos odontológicos de emergência — disponíveis nas UPAs e CRSs;

CCZ (Coordenadoria de Controle de Zoonoses) — das 6h às 22h;

SAMU 192

Unidades que estarão fechadas:

Serviços Especializados;

74 Unidades de Saúde da Família (USFs);

Unidade Especializada em Reabilitação e Diagnóstico (UERD);

A SESAU reforça que as UPAs, CRSs e o PAI manterão atendimento regular, garantindo suporte de urgência e emergência à população durante o feriado.