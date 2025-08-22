Funsat oferece 1.870 vagas para 202 empresas em Campo Grande nesta sexta-feira

A Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho) encerra a semana com 1.870 oportunidades de trabalho disponíveis em Campo Grande. As chances de contratação estão distribuídas em 202 empresas e abrangem 148 profissões diferentes. O atendimento acontece nesta sexta-feira (22), das 7h às 17h.

Entre as vagas do quadro geral, há oportunidades para assistente bilíngue (2 postos), atendente de lanchonete (4), auxiliar administrativo (6), auxiliar de cozinha (32), auxiliar de limpeza (122), auxiliar de operação (105), coletor de lixo (20), desossador (100), fiscal na prevenção de perdas (13), magarefe (50), motorista de caminhão (12), operador de empilhadeira (9), profissional de Educação Física na Saúde (12) e 100 vagas para retalhador de carne.

Para quem busca oportunidades sem experiência, há 1.176 vagas com previsão de treinamento remunerado. Entre elas, estão acougueiro (22 postos), alimentador de linha de produção (15), assistente de vendas (5), frentista (2), operador de bomba de concreto (6), repositor de mercadorias (105) e 14 vagas para servente de obras.

Exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), são 15 vagas em nove funções, incluindo auxiliar de linha de produção (5), auxiliar de limpeza (2), empacotador à mão (2), porteiro (1), auxiliar de escritório (1), auxiliar administrativo (1), atendente de lojas (1), almoxarife (1) e agente de saneamento (1).

Para mais informações, os interessados podem ligar para (67) 4042-0585, ramal 5800, ou visitar a sede da Funsat na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Também é possível acompanhar as novidades pelo Instagram @funsat.cg ou consultar o painel completo de vagas no site da Prefeitura de Campo Grande.