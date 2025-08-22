Whats

Legislativo - MS

Agenda: Última semana de agosto tem sessão solene na ALEMS

A agenda de 25 a 29 de agosto na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul tem destaque para a Sessão Solene de Entrega da Comenda Jô Clemente, ...

22/08/2025 08h03
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Eventos na Casa de Leis são abertos ao público e à imprensa
Eventos na Casa de Leis são abertos ao público e à imprensa

A agenda de 25 a 29 de agosto na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul tem destaque para a Sessão Solene de Entrega da Comenda Jô Clemente, em alusão à Semana Estadual da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Confira:

Segunda-feira

Dia 25 inicia a semana com mais uma aula do Curso de Libras, por iniciativa da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, das 14h às 16h, na Sala Multiuso. O curso é voltado aos servidores da ALEMS, todas as segundas-feiras de 26 de maio a 10 de novembro, ministrado pelos intérpretes Cláudio Vasques, Juliana dos Santos  e Larissa Sisti, que atuam na TV Assembleia.

Terça-feira

No dia 26 os deputados estaduais se reúnem para a votação da Ordem do Dia , a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia.

Quarta-feira

O dia 27 começa com a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), no Plenarinho Nelito Câmara, às 8h. Na sequência também ocorre a sessão plenária, às 9h, no Plenário Júlio Maia.

A partir das 19h, ainda na quarta-feira, o Plenário recebe a Sessão Solene de Entrega da Comenda “Jô Clemente”, por proposição do deputado Junior Mochi (MDB), para homenagear quem atua na inclusão de pessoas com deficiência. A honraria consta na  Resolução 96/2023 , em homenagem à Jolinda Garcia dos Santos Clemente, fundadora da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), nascida em Coxim e pioneira em projetos de inclusão e igualdade de oportunidades.

Quinta-feira

Dia 28 os deputados estaduais também se reúnem para a sessão plenária e votação da Ordem do Dia , a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia.

No mesmo dia, a ALEMS é parceira no lançamento da 3ª Corrida dos Poderes , com evento no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, às 16h30 com palestra do Yeltsin Jacques, campo-grandense de 33 anos, atleta paralímpico da modalidade atletismo, que já consquistou três medalhas de ouro e uma de bronze.

Serviço

A agenda do Legislativo está sujeita a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio e pode ser acessada diretamente  por este link .

Todos os eventos na ALEMS são abertos ao público e à imprensa. A Casa de Leis fica localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9 do Parque dos Poderes – primeiro bloco pela entrada da Avenida Mato Grosso. As ações terão a cobertura e banco de imagens pelo Portal da ALEMS e transmissões pelo Facebook  e  Youtube .

Você também pode acompanhar pelos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis:  TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link  TV ALEMS ; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link  Rádio ALEMS .

