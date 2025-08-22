Câmara de Nioaque antecipa devolução de R$ 1 milhão à Prefeitura

Em um gesto de responsabilidade fiscal e compromisso com a população, a Câmara Municipal de Nioaque antecipou, nesta quinta-feira, 21, a devolução de R$ 1 milhão aos cofres da Prefeitura. O valor faz parte do duodécimo repasse mensal destinado ao Legislativo e foi economizado ao longo do ano graças a uma gestão austera e transparente.

Tradicionalmente, esse retorno ocorre apenas no fim do exercício, mas, diante das demandas do município e da necessidade de reforçar o caixa da administração, os vereadores decidiram adiantar parte do montante.

O presidente da Câmara, Reinaldo Andréa, destacou que a decisão é fruto da união dos parlamentares e da responsabilidade com os recursos públicos: “O Legislativo tem o dever de usar o dinheiro do povo com responsabilidade. Ao economizar e devolver esse valor de forma antecipada, mostramos que é possível administrar com seriedade e contribuir diretamente para o desenvolvimento de Nioaque”, afirmou.

O prefeito André Guimarães parabenizou os vereadores pela iniciativa e ressaltou a importância do gesto para o município: “Quero reconhecer publicamente a sensibilidade e o compromisso dos nossos vereadores com a atual gestão e, principalmente, com a população de Nioaque. Essa devolução antecipada chega em boa hora e mostra que, quando Legislativo e Executivo trabalham em sintonia, quem ganha é o povo.”

O valor já está disponível para que a Prefeitura possa investir em áreas prioritárias, atendendo demandas urgentes da população.

A antecipação reforça o papel da Câmara não apenas como órgão fiscalizador e legislador, mas também como parceira da gestão municipal na construção de uma cidade mais equilibrada, eficiente e comprometida com o bem-estar dos nioaquenses.