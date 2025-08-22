Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Economia

Câmara de Nioaque antecipa devolução de R$ 1 milhão à Prefeitura

O presidente da Câmara, Reinaldo Andréa, destacou que a decisão é fruto da união dos parlamentares e da responsabilidade com os recursos públicos

22/08/2025 07h27
Por: Gabriela Rufino
Camila Mendes Aivi
Camila Mendes Aivi

Em um gesto de responsabilidade fiscal e compromisso com a população, a Câmara Municipal de Nioaque antecipou, nesta quinta-feira, 21, a devolução de R$ 1 milhão aos cofres da Prefeitura. O valor faz parte do duodécimo repasse mensal destinado ao Legislativo e foi economizado ao longo do ano graças a uma gestão austera e transparente.

Tradicionalmente, esse retorno ocorre apenas no fim do exercício, mas, diante das demandas do município e da necessidade de reforçar o caixa da administração, os vereadores decidiram adiantar parte do montante.

O presidente da Câmara, Reinaldo Andréa, destacou que a decisão é fruto da união dos parlamentares e da responsabilidade com os recursos públicos: “O Legislativo tem o dever de usar o dinheiro do povo com responsabilidade. Ao economizar e devolver esse valor de forma antecipada, mostramos que é possível administrar com seriedade e contribuir diretamente para o desenvolvimento de Nioaque”, afirmou.

O prefeito André Guimarães parabenizou os vereadores pela iniciativa e ressaltou a importância do gesto para o município: “Quero reconhecer publicamente a sensibilidade e o compromisso dos nossos vereadores com a atual gestão e, principalmente, com a população de Nioaque. Essa devolução antecipada chega em boa hora e mostra que, quando Legislativo e Executivo trabalham em sintonia, quem ganha é o povo.”

O valor já está disponível para que a Prefeitura possa investir em áreas prioritárias, atendendo demandas urgentes da população.

A antecipação reforça o papel da Câmara não apenas como órgão fiscalizador e legislador, mas também como parceira da gestão municipal na construção de uma cidade mais equilibrada, eficiente e comprometida com o bem-estar dos nioaquenses.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tania Rego/Agência Brasil PL da Adultização amplia responsabilidade de big techs, diz secretário
© Tania Rego/Agência Brasil País já tem meios para fiscalizar ambiente digital, garante secretário
© Lula Marques/Agência Brasil Câmara aprova urgência para isenção do IR de quem ganha até R$ 5 mil
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
24°
Tempo limpo Máxima: 38° - Mínima: 17°
23°

Sensação

1.81 km/h

Vento

32%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
Há 4 horas Aprovado PL que reconhece Associação Rural da Gleba Ubiratã Utilidade Pública
Há 4 horas Delegado-Geral da Polícia Civil e titular da 7ª DP são homenageados pelo Exército Brasileiro
Há 4 horas Fumacê reforça combate ao Aedes em nove bairros da Capital nessa sexta (22)
Há 5 horas Audiência discute benefícios do transporte ferroviário de cargas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 4 dias Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
3
Há 4 dias Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
4
Há 7 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
5
Há 13 horas Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados