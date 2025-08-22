Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Infraestrutura urbana de Campo Grande recebe investimento do Governo de MS com revitalização da Duque de Caxias

Um dos principais corredores de Campo Grande, a avenida Duque de Caxias foi modernizada. O Governo de Mato Grosso do Sul concluiu neste mês de agos...

22/08/2025 06h55
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Um dos principais corredores de Campo Grande, a avenida Duque de Caxias foi modernizada. O Governo de Mato Grosso do Sul concluiu neste mês de agosto as obras de recapeamento de 19,6 quilômetros da via, em ambos os sentidos, em um projeto que totalizou R$ 32,4 milhões.

O lote 2, que compreende 9,8 km entre a rotatória do Indubrasil e o acesso ao Aeroporto Internacional de Campo Grande (lado esquerdo), somou R$ 15,9 milhões em recursos estaduais.

Já o trecho oposto, também com 9,8 km de extensão e custo total de R$ 16,5 milhões, foi recuperado por meio de um convênio entre prefeitura, bancada federal, e um aporte de R$ 9,013 milhões do governo estadual.

Para o secretário estadual de Infraestrutura, Guilherme Alcântara, a modernização da avenida tem impacto que vai além da mobilidade urbana. "A obra é significativa para todo o Estado, porque essa via é a porta de entrada de turistas que passam por aqui rumo ao Pantanal, Bonito e a outros destinos turísticos do Estado. É um corredor que projeta a nossa imagem", afirmou.

A Duque de Caxias é uma via estratégica da região oeste de Campo Grande, saída para Aquidauana e rota para o Pantanal pela BR-262. Além de atender cerca de 100 mil moradores dos bairros vizinhos, a avenida recebe diariamente fluxo estimado em 11,3 mil veículos, incluindo 4 mil caminhões, além de 1.200 ciclistas.

Reflexos positivos já sentidos

Diego Humberto
Diego Humberto
Márcia, com a filho
Márcia, com a filho
e Rafaelle
e Rafaelle

Para o governo estadual, a requalificação da via representa não apenas a modernização da infraestrutura urbana, mas também um investimento logístico com impacto direto na economia local. Ao melhorar a fluidez e a segurança, a obra favorece tanto os motoristas quanto o setor produtivo que depende do corredor.

Os comerciantes já relatam reflexos positivos. Na Nova Campo Grande, o empresário Diego Humberto Xavier de Araújo notou queda nos acidentes e valorização imobiliária.

"Antes, esse trecho era cheio de remendos e buracos. Hoje, com a ciclovia e o asfalto novo, os acidentes diminuíram bastante. O comércio também melhorou e já penso em ampliar o negócio", disse Araújo, proprietário de uma borracharia.

A obra incluiu a implantação de 2,8 km de ciclovia, um ganho para a segurança dos ciclistas que passam pela via diariamente. Marcia Pereira da Silva, dona de casa, mora no Indubrasil e leva os filhos à escola em cadeirinhas acopladas à bicicleta.

Ela afirma que o trajeto, antes de 30 minutos pela pista, agora é feito em 15. "Ninguém respeitava os ciclistas. Agora ficou muito mais seguro transitar por aqui", destaca.

O comércio também sente os efeitos da nova mobilidade. Rafaelle dos Santos Souza, farmacêutica, relata que o fluxo de clientes dobrou. "Depois dessas obras, melhorou muito. A gente via a dificuldade de carros, bicicletas e motos circularem antes, era muito buraco e sem ciclovia. Agora, os pedestres caminham mais pelo bairro e o movimento cresceu", conta.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A revitalização da Duque de Caxias é vista como um divisor de águas para a infraestrutura de Campo Grande. Ao combinar recapeamento, ciclovia e valorização do espaço urbano, a obra entrega ganhos de mobilidade, segurança e estímulo econômico. Para o governo estadual, trata-se de um investimento de impacto duradouro no desenvolvimento da Capital.

Alexsandro Nogueira, Comunicação Seilog
Fotos: Chico Ribeiro/Seilog

Região norte de Campo Grande vê transformação com investimento do Governo de MS em pavimentação

