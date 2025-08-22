Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Pavimentação na rodovia MS-338 vai integrar municípios e ampliar escoamento da produção

A pavimentação da rodovia MS-338, que liga os municípios de Camapuã e Ribas do Rio Pardo, está na reta final e promete mudar o cenário logístico da...

22/08/2025 05h50
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A pavimentação da rodovia MS-338, que liga os municípios de Camapuã e Ribas do Rio Pardo, está na reta final e promete mudar o cenário logístico da região norte-sudeste de Mato Grosso do Sul. Com 111,56 quilômetros de extensão, a obra está dividida em dois lotes: o primeiro, de 45,3 km, já foi concluído; o segundo, com 66,26 km, está em execução e deverá ser entregue até dezembro de 2025, caso as condições climáticas permaneçam favoráveis.

O investimento total na obra chega a R$ 329 milhões. No primeiro lote, foram aplicados R$ 121 milhões, enquanto o segundo, em andamento, conta com recursos de R$ 208 milhões. A execução está sob responsabilidade da empresa Vale do Rio Novo Engenharia e Construções Ltda.

Para o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, a MS-338 é estratégica para o desenvolvimento econômico do Estado. "Essa ligação vai muito além de encurtar distâncias. Estamos abrindo uma rota que atende diretamente à produção de celulose. É um investimento que fortalece a economia, gera emprego e renda na região”, afirmou.

Atualmente, o segundo lote apresenta avanço físico-financeiro superior a 87%. Entre as etapas restantes, estão a pavimentação de aproximadamente 7 quilômetros, entre os km 82 e 88, já próximos a Ribas do Rio Pardo, a construção da ponte sobre o Ribeirão Monte Belo e a finalização das passagens inferiores para travessia dos hexatrens — estrutura com mais de 84% de execução e previsão de conclusão até setembro deste ano.

Esses túneis para os trens de carga estão localizados nos km 89,54 e km 70,88 da rodovia. Eles fazem parte do planejamento para aumentar a vida útil do pavimento, que sofre desgaste mais acentuado com a manobra de veículos pesados nos acessos e a segurança dos condutores cruzamento de veículos longos nas travessias.

Segundo técnicos que trabalham no projeto, a pavimentação da MS-338 não apenas cria uma nova rota logística estratégica para Mato Grosso do Sul, como também garante mais segurança para produtores rurais e moradores de comunidades locais, que passarão a contar com uma via de acesso mais rápida.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Alexsandro Nogueira, Comunicação Seilog

