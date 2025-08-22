Evento da Secretaria de Saúde de MS reforça segurança do paciente desde o nascimento

Encontro estadual acontece em 10 de setembro e reúne profissionais para debater práticas seguras no cuidado à gestante, puérpera e recém-nascido

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) realiza no próximo mês o Encontro Estadual de Qualidade da Assistência Materna-Neonatal, promovido pela CVISA (Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária) e pelo NEGESP (Núcleo Estadual de Gestão e Estratégia em Segurança do Paciente). O evento acontece no Auditório da Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser, em Campo Grande, e integra as ações em alusão ao Dia Mundial da Segurança do Paciente, celebrado em 17 de setembro.

Com o tema global “Cuidado seguro para cada recém-nascido e cada criança” e o slogan “Segurança do paciente desde o início!”, o encontro busca mobilizar profissionais da saúde, gestores e lideranças para fortalecer práticas seguras no cuidado à gestante, puérpera e ao recém-nascido. A proposta é promover uma cultura de prevenção, reduzir riscos e eliminar danos evitáveis nos serviços de saúde.

>Coordenadora do NEGESP, Eduarda Tebet. (Foto: Divulgação SES)

A médica coordenadora do NEGESP, Eduarda Tebet, será responsável pela abertura da programação técnica, trazendo uma análise aprofundada sobre os principais agravos maternos e neonatais identificados nos serviços de saúde.

“Garantir a segurança da mãe e do bebê começa com o olhar atento aos riscos e com a aplicação de protocolos que funcionam na prática. Cada profissional de saúde tem um papel essencial nesse cuidado, desde o acolhimento até as decisões clínicas. Quando todos atuam com responsabilidade e compromisso, conseguimos transformar os resultados da assistência”, adianta.

No período vespertino, a gerente de serviços de saúde da Vigilância Sanitária da SES, Aline Schio, apresentará a implantação da LVPS (Lista de Verificação para Partos Seguros), ferramenta que vem sendo adotada para qualificar o cuidado obstétrico nos serviços públicos.

“A LVPS é mais do que um simples checklist — ela ajuda a organizar o cuidado, garantir que nenhuma etapa importante seja esquecida e reforça a segurança em cada momento do parto. Adotar essa ferramenta é também adotar uma nova forma de pensar: mais atenção, mais qualidade e mais proteção para mães e bebês”.

O evento também contará com palestras sobre hemorragia pós-parto, prevenção de infecções em cesáreas, boas práticas na assistência neonatal, além de relatos de experiências e estudos de caso de hospitais públicos do estado. A expectativa é que o encontro contribua para o aprimoramento das práticas assistenciais e para o fortalecimento da rede de atenção à saúde materno-infantil.

A inscrição e a programação do evento podem ser conferidas no site da SES clicando aqui .

Danúbia Burema, Comunicação SES

Foto: Bruno Rezende (Capa)