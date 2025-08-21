6ª Mostra de Turismo reforça Campo Grande como Capital das Oportunidades

Campo Grande ganhou nesta semana mais um impulso para fortalecer seu turismo e mostrar ao Brasil todo o potencial da cidade. A 6ª Mostra de Turismo, promovida pela Prefeitura em parceria com o Sebrae/MS, trouxe ao Armazém Cultural dois dias de palestras, painéis, cases de sucesso e homenagens. Tudo isso conectado aos quatro pilares que guiam o Plano Municipal de Turismo: cultura, gastronomia, natureza e turismo rural.

Com o tema “Campo Grande, Capital das Oportunidades – Empreendedorismo com Sustentabilidade”, o evento, coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico,

Turístico e Sustentável (Semades), integra o calendário alusivo aos 126 anos da capital e foi pensado para valorizar quem faz o setor crescer e abrir espaço para novas ideias que movimentem a economia da Capital.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Troféu Edson Contar

Um dos pontos altos foi a entrega do Troféu Edson Contar, criado em 2007 para reconhecer profissionais que marcaram a história do turismo em Campo Grande. A homenagem leva o nome do primeiro turismólogo registrado no Estado, que também foi o primeiro secretário municipal da área e segue como referência no setor.

Na abertura, o titular da Semades, Ademar Silva Júnior, destacou o papel estratégico do turismo. “Esse é o momento de dialogar sobre oportunidades empreendedoras e o fortalecimento do setor turístico. Nosso propósito é consolidar Campo Grande como referência, estimular o desenvolvimento sustentável e acompanhar as tendências de mercado, além de reconhecer os profissionais que dedicam suas carreiras à promoção do turismo local”.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Homenageados

Entre os homenageados desta edição esteve o próprio Edson Contar, pioneiro do turismo em Mato Grosso do Sul, jornalista e escritor. Ele lembrou o início da trajetória. “Quando iniciei no turismo, vindo de São Paulo, muitos não acreditavam na área. Fui pioneiro na abertura das primeiras agências em Mato Grosso do Sul e tive a honra de ser o primeiro turismólogo registrado na ABBTur/MS. Hoje, aposentado, sinto orgulho de ter sido um dos alicerces dessa premiação. Esse legado fica para meus familiares, que poderão se orgulhar do que plantamos no turismo sul-mato-grossense”.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Outro destaque foi Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul desde 2017. Com 25 anos de experiência no setor e atuação nacional, ele foi indicado pelo próprio Edson Contar. “Muito feliz e honrado de receber esse reconhecimento. O Turismo é parte da minha vida”, disse.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A turismóloga Luciana Leite também foi homenageada como destaque de 2025. Com mais de 20 anos de experiência, atua em hotelaria, eventos, docência e é vice-presidente da ABAV-MS. Atualmente, também integra o corpo docente do Senac/MS e atua como consultora em sustentabilidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Mostra de Turismo, que acontece junto com a Feira RURALTur MS nos dias 21 e 22 de agosto, reforça que o turismo de Campo Grande é mais que um atrativo: é um motor de desenvolvimento, capaz de gerar oportunidades, valorizar a história e abrir novos caminhos para a Capital das Oportunidades.