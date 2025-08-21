Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

6ª Mostra de Turismo reforça Campo Grande como Capital das Oportunidades

Campo Grande ganhou nesta semana mais um impulso para fortalecer seu turismo e mostrar ao Brasil todo o potencial da cidade. A 6ª Mostra de Turismo...

21/08/2025 23h22
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Campo Grande ganhou nesta semana mais um impulso para fortalecer seu turismo e mostrar ao Brasil todo o potencial da cidade. A 6ª Mostra de Turismo, promovida pela Prefeitura em parceria com o Sebrae/MS, trouxe ao Armazém Cultural dois dias de palestras, painéis, cases de sucesso e homenagens. Tudo isso conectado aos quatro pilares que guiam o Plano Municipal de Turismo: cultura, gastronomia, natureza e turismo rural.

Com o tema “Campo Grande, Capital das Oportunidades – Empreendedorismo com Sustentabilidade”, o evento, coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico,
Turístico e Sustentável (Semades), integra o calendário alusivo aos 126 anos da capital e foi pensado para valorizar quem faz o setor crescer e abrir espaço para novas ideias que movimentem a economia da Capital.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Troféu Edson Contar

Um dos pontos altos foi a entrega do Troféu Edson Contar, criado em 2007 para reconhecer profissionais que marcaram a história do turismo em Campo Grande. A homenagem leva o nome do primeiro turismólogo registrado no Estado, que também foi o primeiro secretário municipal da área e segue como referência no setor.

Na abertura, o titular da Semades, Ademar Silva Júnior, destacou o papel estratégico do turismo. “Esse é o momento de dialogar sobre oportunidades empreendedoras e o fortalecimento do setor turístico. Nosso propósito é consolidar Campo Grande como referência, estimular o desenvolvimento sustentável e acompanhar as tendências de mercado, além de reconhecer os profissionais que dedicam suas carreiras à promoção do turismo local”.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Homenageados

Entre os homenageados desta edição esteve o próprio Edson Contar, pioneiro do turismo em Mato Grosso do Sul, jornalista e escritor. Ele lembrou o início da trajetória. “Quando iniciei no turismo, vindo de São Paulo, muitos não acreditavam na área. Fui pioneiro na abertura das primeiras agências em Mato Grosso do Sul e tive a honra de ser o primeiro turismólogo registrado na ABBTur/MS. Hoje, aposentado, sinto orgulho de ter sido um dos alicerces dessa premiação. Esse legado fica para meus familiares, que poderão se orgulhar do que plantamos no turismo sul-mato-grossense”.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Outro destaque foi Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul desde 2017. Com 25 anos de experiência no setor e atuação nacional, ele foi indicado pelo próprio Edson Contar. “Muito feliz e honrado de receber esse reconhecimento. O Turismo é parte da minha vida”, disse.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A turismóloga Luciana Leite também foi homenageada como destaque de 2025. Com mais de 20 anos de experiência, atua em hotelaria, eventos, docência e é vice-presidente da ABAV-MS. Atualmente, também integra o corpo docente do Senac/MS e atua como consultora em sustentabilidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Mostra de Turismo, que acontece junto com a Feira RURALTur MS nos dias 21 e 22 de agosto, reforça que o turismo de Campo Grande é mais que um atrativo: é um motor de desenvolvimento, capaz de gerar oportunidades, valorizar a história e abrir novos caminhos para a Capital das Oportunidades.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Fumacê reforça combate ao Aedes em nove bairros da Capital nessa sexta (22)
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Casa da Mulher Brasileira promove exibição de curta sobre violência de gênero
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Campo Grande realiza escuta da Aldir Blanc e garante avanço de investimentos culturais
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
24°
Tempo limpo Máxima: 38° - Mínima: 17°
23°

Sensação

1.81 km/h

Vento

32%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
Há 4 horas Aprovado PL que reconhece Associação Rural da Gleba Ubiratã Utilidade Pública
Há 4 horas Delegado-Geral da Polícia Civil e titular da 7ª DP são homenageados pelo Exército Brasileiro
Há 4 horas Fumacê reforça combate ao Aedes em nove bairros da Capital nessa sexta (22)
Há 5 horas Audiência discute benefícios do transporte ferroviário de cargas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 4 dias Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
3
Há 4 dias Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
4
Há 7 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
5
Há 13 horas Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados