Caravina reitera pedido para perfuração de poços no Assentamento Teijin em Nova Andradina

O deputado estadual Caravina voltou a cobrar do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) a adoção de medidas para garantir a perfuração de poços semiartesianos no Lote 446, do Projeto de Assentamento Teijin, em Nova Andradina. A demanda chegou ao gabinete por meio da secretária municipal de Cidadania e Assistência Social, Cida Valdez, que acompanha de perto as dificuldades enfrentadas pelos moradores.

Caravina destacou que a escassez de água tem comprometido tanto a qualidade de vida das famílias quanto a produção agrícola, essencial para o sustento da comunidade local. “A falta de acesso regular à água é um problema que precisa ser solucionado. Estamos reiterando esse pedido para que os órgãos responsáveis viabilizem o estudo de viabilidade e deem andamento à execução do projeto”, afirmou.

Segundo o parlamentar, o Incra tem papel fundamental no apoio às comunidades rurais, enquanto o Imasul é responsável pela análise e aprovação dos estudos ambientais que asseguram a legalidade e a sustentabilidade da intervenção. “A perfuração de poços é uma solução permanente e sustentável para garantir uma solução permanente. É preciso união entre os órgãos para transformar essa demanda em realidade”, completou Caravina.

O deputado reforçou ainda que seguirá acompanhando de perto a situação até que os moradores do Teijin tenham acesso a um abastecimento de água adequado, garantindo melhores condições de vida e fortalecendo a agricultura familiar da região.