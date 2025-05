Zé Teixeira trabalha para garantir infraestrutura urbana em Dourados

O investimento em infraestrutura urbana é fundamental para o crescimento das cidades e o bem-estar das comunidades em Mato Grosso do Sul. Nesta terça-feira (13), o deputado estadual Zé Teixeira, 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa, solicitou uma série de obras de drenagem, saneamento e asfalto para Dourados, a maior cidade do interior do Estado.

A primeira indicação foi encaminhada ao Governo do Estado e à Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) para a implantação da rede de esgotamento sanitário no Bairro Jardim do Bosque II (Canaã IV).

Conforme o vereador Pedro Pepa, a obra é uma reivindicação dos moradores das ruas João Batista da Silva, rua 07, rua Sagrada Família, rua 05, rua Matheus Silveira dos Santos, rua 10 e a rua José Josino Salgueiro. Nesta região, as residências não contam com saneamento, o que tem gerado muitos transtornos devido à precariedade das fossas.

Já para os moradores do bairro Jardim Laranja Doce, o deputado solicitou drenagem e implantação de pavimentação asfáltica em trechos das ruas Lambari, rua Traíra, rua Jaú, rua Edésio Nogueira e rua Dourado. O bairro conta com poucas ruas pavimentadas, ao contrário das regiões vizinhas, que já dispõem de asfalto em sua totalidade. A falta de drenagem e pavimentação adequada tem provocado alagamentos frequentes.

O deputado Zé Teixeira também pediu ao Governo do Estado a pavimentação e a drenagem da rua 20 de Dezembro, no bairro Jardim Água Boa. "Os moradores aguardam há anos pela obra no trecho de 600 metros entre as ruas Josué Garcia Pires e Frei Antônio", destaca o parlamentar.

Mobilidade - Além dessas melhorias para o município de Dourados, o deputado estadual Zé Teixeira solicitou providências e estudos para a celebração de convênio entre Governo do Estado e a Prefeitura visando a elaboração de projeto para a ligação das ruas do bairro Parque Alvorada e a marginal de acesso ao Condomínio Spa Resort Porto Unique. Segundo o vereador Dil do Povo, a conexão proposta proporcionará uma rota alternativa aos moradores, facilitando o deslocamento até os comércios e serviços da região.