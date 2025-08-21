Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Em Bataguassu, Polícia Civil prende dois foragidos da Justiça, um condenado por estupro e outro por tráfico de drogas

Nesta quarta e quinta-feira (20 e 21), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Bataguassu, prendeu dois homens que estavam foragidos do sis...

21/08/2025 20h07
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nesta quarta e quinta-feira (20 e 21), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Bataguassu, prendeu dois homens que estavam foragidos do sistema penitenciário. O primeiro a ser preso foi um indivíduo condenado por tráfico de drogas, com mais de seis anos de pena a cumprir.

O outro preso foi um homem condenado por estupro. Ele havia descumprido as condições impostas pela Justiça e estava evadido.

Assim que capturados, foram conduzidos para a delegacia e posteriormente recambiados ao sistema prisional.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

 

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Aprovado PL que reconhece Associação Rural da Gleba Ubiratã Utilidade Pública
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Delegado-Geral da Polícia Civil e titular da 7ª DP são homenageados pelo Exército Brasileiro
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende em flagrante autor de roubo a motorista de aplicativo em Campo Grande
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
24°
Tempo limpo Máxima: 38° - Mínima: 17°
23°

Sensação

1.81 km/h

Vento

32%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
Há 4 horas Aprovado PL que reconhece Associação Rural da Gleba Ubiratã Utilidade Pública
Há 4 horas Delegado-Geral da Polícia Civil e titular da 7ª DP são homenageados pelo Exército Brasileiro
Há 4 horas Fumacê reforça combate ao Aedes em nove bairros da Capital nessa sexta (22)
Há 5 horas Audiência discute benefícios do transporte ferroviário de cargas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 4 dias Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
3
Há 4 dias Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
4
Há 7 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
5
Há 13 horas Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados