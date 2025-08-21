Em Bataguassu, Polícia Civil prende dois foragidos da Justiça, um condenado por estupro e outro por tráfico de drogas

Nesta quarta e quinta-feira (20 e 21), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Bataguassu, prendeu dois homens que estavam foragidos do sistema penitenciário. O primeiro a ser preso foi um indivíduo condenado por tráfico de drogas, com mais de seis anos de pena a cumprir.

O outro preso foi um homem condenado por estupro. Ele havia descumprido as condições impostas pela Justiça e estava evadido.

Assim que capturados, foram conduzidos para a delegacia e posteriormente recambiados ao sistema prisional.