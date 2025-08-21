Coronel David exalta integração de esforços no combate ao crime de fronteira

O deputado estadual Coronel David (PL) esteve na Solenidade de Entrega da Medalha Águia da Fronteira, em Dourados, durante as comemorações dos 38 anos do DOF (Departamento de Operações de Fronteira). A cerimônia, realizada na Base Coronel PM Adib Massad, homenageou 32 personalidades civis e militares, entre elas Constantina Massad, esposa do coronel Adib Massad, fundador do GOF (Grupo de Operações de Fronteira) em 1987 e referência no combate à criminalidade que deu origem ao atual DOF. O quartel do órgão leva o nome do coronel, perpetuando seu legado na segurança pública do estado.

Em pronunciamento, Coronel David destacou o legado do coronel Adib Massad. “A história do DOF poderia ter tomado outro rumo, não fosse a persistência, a coragem e o heroísmo do coronel Adib Massad. Hoje, esse departamento é o escudo da população de fronteira contra o crime organizado. Não há nada parecido no país que tenha essa representatividade”, afirmou.

Ex-comandante-geral da Polícia Militar, David ressaltou a importância da integração entre as forças de segurança, citando o trabalho conjunto entre DOF e a DEFRON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), responsável por retirar de circulação cerca de 900 toneladas de drogas, além de apreender armas e veículos utilizados por organizações criminosas.

“Segurança pública se faz com investimento e integração, como demonstram os resultados apresentados aqui. Esse trabalho garante proteção à sociedade e dá esperança a uma população que clama por mais segurança”, disse.

Coronel David reforçou seu compromisso de atuação na Assembleia Legislativa em defesa da Segurança Pública e dos profissionais que arriscam diariamente a vida na linha de frente contra o crime.

“O policial não sai de casa para matar, mas também não sai para morrer. Ele sai para proteger a sociedade. Cabe a nós, no Parlamento, lutar pelas condições necessárias para que esse trabalho seja feito com dignidade e resultados cada vez melhores”, concluiu.

A cerimônia marcou as comemorações dos 38 anos de criação do DOF e reuniu autoridades civis e militares, entre elas o governador Eduardo Riedel, o vice-governador Barbosinha e o secretário de Estado de Justiça e Segurança Púlblica, Antônio Carlos Videira, em um ato de reconhecimento ao trabalho das forças de segurança que atuam no combate ao crime organizado na região de fronteira de Mato Grosso do Sul.

Criada em 2002, a Medalha Águia da Fronteira é concedida pelo Governo do Estado como reconhecimento a personalidades e instituições que contribuem para o fortalecimento da segurança pública em Mato Grosso do Sul e que se destacaram na defesa da sociedade contra a criminalidade organizada, especialmente na região de fronteira.