POLÍCIA MILITAR ATENDE OCORRÊNCIA DE DESORDEM E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE EM PARANAÍBA

Paranaíba (MS) – Na madrugada desta quinta-feira (21/08), por volta de 00h20, policiais militares do13º Batalhão de Polícia Militar, integrante doComando de Policiamento de Área 2 (CPA-2), atenderam uma ocorrência envolvendovias de fato, ameaça e condução de veículo automotor sob influência de álcoolem Paranaíba.

A equipe foi acionada pela Central 190 para verificar uma confusão em um estabelecimento comercial. No local, foi constatada uma briga generalizada entre clientes, que resultou em agressões mútuas e ameaças. Durante a ação, algumas pessoas sofreram ferimentos leves ao tentar intervir para separar os envolvidos.

Momentos após a primeira discussão, um dos indivíduos retornou ao local dirigindo um veículo em alta velocidade, apresentando sinais visíveis de embriaguez. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou resultado de0,73 mg/L de álcool no ar alveolar, configurando crime de trânsito.

Diante dos fatos, quatro pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis.

A Polícia Militar reforça que situações como essa demonstram a importância da atuação rápida e firme das equipes de radiopatrulha, garantindo a preservação da ordem pública e a segurança da comunidade.

Assessoria de Comunição Social do 13º BPM