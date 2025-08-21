Zé Teixeira apresenta indicações para garantir estrutura em Dourados

As indicações parlamentares reforçam o papel do Legislativo estadual como elo entre as necessidades da população e o Poder Executivo. Nesta quinta-feira (21), o deputado estadual Zé Teixeira encaminhou ao Governo do Estado uma série de indicações que visam atender demandas urgentes da população de Dourados. As propostas incluem obras de pavimentação, reforço na sinalização viária e a criação de uma nova pista de baliza para autoescolas.

Uma das principais solicitações é a pavimentação asfáltica com drenagem completa da Rua Orestes D’Ávila Lima (antiga Rua Suécia), localizada no Loteamento Pousada dos Pássaros. A indicação que partiu do vereador Dill do Povo destaca a urgência da obra devido ao intenso tráfego e à falta de infraestrutura, que têm causado transtornos à mobilidade urbana e à segurança dos moradores, especialmente em períodos de chuva.

Enquanto a obra definitiva não é realizada, o parlamentar solicita a execução imediata de patrolamento e cascalhamento, como medida paliativa para melhorar a trafegabilidade e reduzir os riscos de acidentes.

Outra demanda apresentada por Zé Teixeira, com apoio dos vereadores Pedro Pepa e Edson Souza, trata da melhoria na sinalização e segurança da rodovia MS-379. A via apresenta pontos críticos com sinalização deficiente e ausência de dispositivos de segurança, colocando em risco motoristas, ciclistas e pedestres.

Entre as medidas sugeridas estão a instalação de redutores de velocidade no Anel Viário Norte, na altura do km 54, e em frente à Escola Municipal Agrotécnica Padre André Capelli, entre o Presídio Estadual e o Distrito de Panambi. As intervenções devem preservar vidas e prevenir acidentes.

A terceira indicação solicita a implantação de uma nova pista de baliza na região oeste de Dourados, proposta que partiu da presidente da Câmara de Vereadores de Dourados, vereadora Liandra da Saúde. A iniciativa busca oferecer um espaço seguro e estruturado para o treinamento de alunos de autoescolas, reduzindo riscos e otimizando o processo de formação de condutores.

Segundo a justificativa, a ausência de uma pista adequada tem gerado custos extras e dificuldades logísticas para instrutores e estudantes, além de contribuir para o congestionamento em vias urbanas utilizadas para aulas práticas.