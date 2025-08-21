POLÍCIA MILITAR PRENDE AUTOR DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM PARANAÍBA

Na madrugada desta quinta-feira (21/08), por volta da 01h20, uma equipe de Radiopatrulha do13º Batalhão de Polícia Militar, pertencente aoComando de Policiamento de Área 2 (CPA-2), atendeu uma ocorrência delesão corporal em contexto de violência domésticaem Paranaíba.

Os policiais foram acionados via central 190 após denúncia de que uma mulher estava na via pública pedindo socorro, alegando ser vítima de agressões. No local, a vítima relatou que vinha sofrendo violência física constante por parte de seu companheiro e que, naquela noite, foi agredida com golpes de um taco de sinuca, além de ter sido puxada pelos cabelos e arrastada até uma construção próxima.

Durante as diligências, a equipe localizou o suspeito em sua residência, onde foi encontrado o objeto utilizado nas agressões. A vítima apresentava lesões visíveis e manifestou interesse em representar criminalmente contra o autor.

Diante da situação, o indivíduo foi preso e encaminhado, juntamente com o objeto apreendido, à Delegacia de Polícia Civil, para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica, destacando a importância das denúncias da comunidade para garantir a proteção das vítimas e a preservação da ordem pública.

Assessoria de Comunicação Social do 13ºBPM