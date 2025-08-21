Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Projeto obriga rastreamento de risco de morte materna e neonatal no pré-natal

Para virar lei, projeto terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado

21/08/2025 15h46
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que torna obrigatório o rastreamento de fatores de risco para mortalidade materna e neonatal no atendimento pré-natal. Se forem identificados, a gestante deverá ser encaminhada imediatamente para unidades de referência.

Por recomendação da relatora, deputada Ana Pimentel (PT-MG), o texto aprovado foi o substitutivo da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para o Projeto de Lei 11008/18 , da ex-deputada Mariana Carvalho (RO), e seis outras propostas.

“A gestação traz alterações fisiológicas que o organismo da mulher experimenta, e elas precisam ser acompanhadas de forma adequada, para evitar qualquer complicação”, afirmou Ana Pimentel. “Por essa razão, assegurar a toda gestante um pré-natal de qualidade é prioridade”, continuou a relatora.

O texto aprovado insere o dispositivo no Estatuto da Criança e do Adolescente e exige regulamentação posterior. A versão inicial de Mariana Carvalho previa que toda gestante atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) teria direito a exame sobre os riscos de pré-eclâmpsia, doença ligada à hipertensão arterial.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Divulgação / PPI.gov.br Audiência discute benefícios do transporte ferroviário de cargas
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova permissão para horta comunitária em terrenos da União
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova garantia de acesso de gari a banheiro durante o serviço
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
24°
Tempo limpo Máxima: 38° - Mínima: 17°
23°

Sensação

1.81 km/h

Vento

32%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
Há 4 horas Aprovado PL que reconhece Associação Rural da Gleba Ubiratã Utilidade Pública
Há 4 horas Delegado-Geral da Polícia Civil e titular da 7ª DP são homenageados pelo Exército Brasileiro
Há 4 horas Fumacê reforça combate ao Aedes em nove bairros da Capital nessa sexta (22)
Há 5 horas Audiência discute benefícios do transporte ferroviário de cargas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 4 dias Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
3
Há 4 dias Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
4
Há 7 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
5
Há 13 horas Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados