POLÍCIA MILITAR APREENDE ADOLESCENTE POR TRÁFICO DE DROGAS EM PARANAÍBA

Na noite de quarta-feira (20/08), por volta das 22h50, a equipe daForça Tática do 13º Batalhão de Polícia Militar, pertencente aoComando de Policiamento de Área 2 (CPA-2), apreendeu um adolescente por ato infracional análogo ao crime detráfico de drogasem Paranaíba.

Durante patrulhamento preventivo e ostensivo, a guarnição recebeu informações anônimas relatando a comercialização de entorpecentes em uma determinada via da cidade. Em diligências pelo local, os policiais visualizaram um grupo de adolescentes, sendo que um deles, ao perceber a presença da viatura, tentou fugir e arremessou invólucros em um terreno baldio.

O jovem foi abordado e, durante a busca pessoal, encontrada quantia em dinheiro trocado, característica da prática de mercancia de drogas. Em seguida, a equipe localizou os objetos dispensados, sendo:

uma porção de maconha (aproximadamente 6g),

uma porção de cocaína (aproximadamente 6g),

uma porção de crack (aproximadamente 18g),

e umabalança de precisão.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao adolescente, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais ilícitos. A ocorrência foi registrada e entregue à autoridade competente para as providências cabíveis.

A Polícia Militar reforça que denúncias anônimas são fundamentais para o enfrentamento ao tráfico de drogas e agradece a colaboração da comunidade, ressaltando que o sigilo do denunciante é sempre garantido.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM