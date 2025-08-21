Whats

POLÍCIA MILITAR APREENDE ARMA DE FOGO EM OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM PARANAÍBA

Paranáiba (MS) – Na noite de quarta-feira (21/08), por volta das 23h30, equipes de Radiopatrulha e da Força Tática do13º Batalhão de Polícia Milita...

21/08/2025 15h46
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Paranáiba (MS) – Na noite de quarta-feira (21/08), por volta das 23h30, equipes de Radiopatrulha e da Força Tática do13º Batalhão de Polícia Militar, pertencente aoComando de Policiamento de Área 2 (CPA-2), atenderam uma ocorrência deviolência domésticaque resultou na apreensão de uma arma de fogo e munições em Paranaíba.

A guarnição foi acionada para averiguar uma denúncia de ameaça envolvendo arma de fogo. No local, os policiais realizaram a abordagem do suspeito, que não apresentou resistência. Durante as diligências, após relatos da vítima, foi realizada busca domiciliar, sendo localizada umaarma de fogo adaptada para calibre .22e36 muniçõesdo mesmo calibre.

Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com os objetos apreendidos, à Delegacia de Polícia Civil, para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça o compromisso no combate à violência doméstica, ressaltando a importância das denúncias da comunidade para a proteção das vítimas e a garantia da segurança pública.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM

