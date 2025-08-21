Caravina cobra explicações da Sejusp sobre licitação da remoção de corpos em MS

O deputado estadual Caravina apresentou requerimento à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) solicitando esclarecimentos sobre a situação da licitação para o serviço de remoção de corpos em Mato Grosso do Sul. O parlamentar destacou que o processo já foi suspenso por mais de uma vez, gerando apreensão tanto no setor funerário quanto na população em geral.

Segundo Caravina, a ausência de definição pode trazer sérios transtornos, já que funerárias responsáveis pelo atendimento vêm manifestando a possibilidade de interromper o serviço diante da falta de regularização contratual. “Estamos tratando de um serviço essencial, que precisa de continuidade e segurança jurídica. A suspensão repetida dessa licitação causa preocupação, pois sem ele corremos o risco de enfrentar um verdadeiro caos no Estado”, alertou.

O deputado reforçou que o objetivo do requerimento é obter informações oficiais da Sejusp sobre os motivos das suspensões e quais medidas estão sendo tomadas para resolver o impasse. “É preciso dar transparência a esse processo e tranquilidade à população. Queremos saber o que efetivamente está acontecendo, quais providências já foram adotadas e qual o prazo para a conclusão da licitação. Essa indefinição precisa acabar”, afirmou.

Para Caravina, a solução urgente do problema é fundamental para evitar prejuízos à sociedade sul-mato-grossense. “Estamos falando de um serviço de grande relevância, que deve ser tratado com responsabilidade e prioridade pelo Governo do Estado. Nosso mandato seguirá acompanhando essa questão de perto até que esteja definitivamente resolvida”, concluiu.