Aniversário
Legislativo - MS

“23 mulheres mortas em 2025”: Mara convida para ato do Agosto Lilás no dia 28

Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica e Familiar, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), 3ª vic...

21/08/2025 14h40
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Deputados Gerson Claro, Mara Caseiro e Paulo Corrêa mostrando camisetas confeccionadas para ato
Deputados Gerson Claro, Mara Caseiro e Paulo Corrêa mostrando camisetas confeccionadas para ato

Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica e Familiar, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), 3ª vice-presidente da Assembleia Legislativa, convidou parlamentares e servidores para o Ato Institucional do Agosto Lilás, que será realizado na quinta-feira (28), às 11h, na rampa do Parlamento, logo após a sessão plenária.

A parlamentar alertou para o cenário alarmante de violência: somente em 2025, até o momento, 23 mulheres foram vítimas de feminicídio em Mato Grosso do Sul. “Cada número representa uma vida interrompida, uma família destruída. Não podemos aceitar que o feminicídio continue sendo manchete em nosso Estado”, reforça Mara Caseiro.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Convite do ato institucional 

Números da violência

De acordo com o Monitor da Violência Contra as Mulheres , elaborado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) em parceria com a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, os dados reforçam a urgência do enfrentamento:

- 23 feminicídios registrados desde janeiro de 2025;

- 2.098 vítimas de violência doméstica somente em março (mês com mais casos até agora);

- 1.933 mulheres agredidas em janeiro;

- Em agosto, até o momento, 975 vítimas já buscaram ajuda.

Segundo Mara Caseiro, o ato será um marco simbólico e institucional para reforçar o pedido de união no combate à violência de gênero. “O Agosto Lilás não é apenas um mês de conscientização, é um chamado para que toda a sociedade diga basta à violência contra a mulher”.

O evento contará com a presença da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel; da desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, coordenadora da Mulher do TJMS; da advogada Kátia Claro, idealizadora da Corrida dos Poderes; e da secretária estadual de Cidadania, Viviane Luiza da Silva.

Agosto Lilás

Criado pelo governo federal, o Agosto Lilás transformou o mês de agosto em um período de mobilização nacional pelo fim da violência contra a mulher, fortalecendo campanhas, debates e políticas públicas de proteção.

