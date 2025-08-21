Whats

Aniversário
Campo Grande - MS

Confira as interdições de trânsito neste final de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa as interdições programadas para o dia 22, sexta-feira, e dias subsequentes. Reforçam...

21/08/2025 13h25
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa as interdições programadas para o dia 22, sexta-feira, e dias subsequentes.

Reforçamos nosso compromisso com a ordem e segurança no trânsito, solicitando aos condutores que respeitem as sinalizações provisórias e planejem rotas alternativas para minimizar transtornos.

Data: 23/08/25 (Sexta feira)

Horário: 16h às 00h
Local: Rua Jacarepaguá, entre Travessa Frederico e Rua Cândida Lima de Barros
Motivo: Evento Social

Horário: 07h às 13h
Local: Rua Castro Alves, entre Rua Joaquim Murtinho e Rua Alberto Neder
Motivo: Retirada e Desmontagem de Equipamentos de Obra

Data: 24/08/25
Horário: 17:00 às 23:00 hs
Local: Rua General Melo, entre Rua 14 De Julho e Av. Calogeras
Motivo: Feira Cultural

Data: 24/08/25 (Sábado)

Horário: 16h às 23h
Local: Rua Anselmo Selingard Nº961, entre Rua Pedro Dibe e Rua Marlene Pereira
Motivo: Evento de Lazer

A Agetran reforça a importância de atenção redobrada por parte dos condutores durante o período das interdições para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.

