Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Senado Federal

Congresso faz sessão solene para celebrar os 100 anos do Grupo Globo

O Congresso Nacional promove na manhã desta quinta-feira (21) sessão solene que celebra os 100 anos do Grupo Globo e os 60 anos da TV Globo. A sole...

21/08/2025 13h25
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Senadores Rodrigo Pacheco e Randolfe Rodrigues estão entre os signatários da homenagem - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senadores Rodrigo Pacheco e Randolfe Rodrigues estão entre os signatários da homenagem - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O Congresso Nacional promove na manhã desta quinta-feira (21) sessão solene que celebra os 100 anos do Grupo Globo e os 60 anos da TV Globo. A solenidade acontece no Plenário do Senado Federal e conta com as presenças de personalidades como o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, João Roberto Marinho, e membros do elenco de atores, apresentadores e jornalistas da Globo.

O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, destacou o compromisso da empresa com o jornalismo e ressaltou o papel de cidadania do grupo ao longo das décadas.

— Nós aprendemos a confiar no jornalismo das organizações Globo, nos princípios editoriais do Grupo Globo. Essa confiança não foi construída por acaso, mas pela responsabilidade que o grupo sempre assumiu ao exercer o seu papel de informar — disse Davi.

Os senadores Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Randolfe Rodrigues (PT-AP) são autores do requerimento para a homenagem, que também foi assinado pelo deputado Luiz Fernando Faria (PSD-MG). Segundo os parlamentares, a solenidade reforça as funções política, educacional e civilizatória da circulação de informações por meio da imprensa.

Um vídeo institucional produzido pela TV Globo especialmente para a solenidade foi exibido, mostrando parte da história do grupo e alguns produtos jornalísticos e de entretenimento.

A celebração também tem as presenças de representantes das Embaixadas de Angola, Áustria, China, Palestina e União Europeia, além de deputados e senadores.

Mais informações em breve

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Os textos vão para a Comissão de Direitos Humanos (CDH), que pode transformá-los em projetos de lei - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Jovem Senador termina com sugestões de selo sustentável e vale-livro estudantil
Aplicação de ferramentas terá regras sobre uso de dados e supervisão humana - Foto: Ana Volpe/Agência Senado Senado define regras para uso de IA nas atividades internas
Propostas na área da saúde são maioria na pauta da próxima reunião da comissão, agendada para quarta - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado CAS analisa inclusão da imunoterapia nos tratamentos contra o câncer
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
24°
Tempo limpo Máxima: 38° - Mínima: 17°
23°

Sensação

1.81 km/h

Vento

32%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
Há 4 horas Aprovado PL que reconhece Associação Rural da Gleba Ubiratã Utilidade Pública
Há 4 horas Delegado-Geral da Polícia Civil e titular da 7ª DP são homenageados pelo Exército Brasileiro
Há 4 horas Fumacê reforça combate ao Aedes em nove bairros da Capital nessa sexta (22)
Há 5 horas Audiência discute benefícios do transporte ferroviário de cargas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Prefeitura de Nioaque vai abrir processo administrativo após veículo da Saúde ser flagrado em atacadista de Campo Grande Prefeitura confirma que vai abrir processo administrativo e garante que, se houver comprovação de responsabilidade, servidor poderá ser exonerado do cargo
2
Há 4 dias Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
3
Há 4 dias Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
4
Há 7 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
5
Há 13 horas Dia do Educador Especial: profissionais que transformam vidas com amor e dedicação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados