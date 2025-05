Deputado Caravina destaca modelo inovador de concessão da Rota da Celulose

O deputado estadual Caravina (PSDB) fez um pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), durante a sessão desta terça-feira (13), para destacar o sucesso do leilão da Rota da Celulose, que compreende trechos das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395, além das federais BR-262 e BR-267.

“O Consórcio K&G Rota da Celulose venceu o leilão da Rota da Celulose, oferecendo o maior desconto, de 9%, sobre o pedágio. Essa concessão é bem diferente do modelo da BR-163, que teve obras inacabadas e tarifas altas, sem a devida contrapartida em infraestrutura”, explicou.

Ao comparar com a concessão da BR-163, o deputado ressaltou que aquele modelo deixou a população à mercê de pedágios caros e trechos perigosos, muitos dos quais sequer foram duplicados, como prometido.

“Na Rota da Celulose, a proposta vencedora garantiu menor custo aos usuários e ainda prevê um aporte financeiro superior a R$ 217 milhões. As obras não poderão ser segmentadas: começou, tem que concluir. Será criada uma conta centralizadora para que os recursos sejam aplicados na execução das obras. A fiscalização ficará a cargo do Estado, garantindo acompanhamento técnico próximo e transparente”, salientou.

A nova concessão contempla os serviços de recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação da capacidade do sistema rodoviário. Outro diferencial, segundo o parlamentar, é a adoção do sistema de pedágio free-flow, com leitura automática de placas, eliminando praças físicas e evitando evasões. Também estão previstas balanças dinâmicas, que pesam os veículos em movimento, promovendo mais agilidade e segurança.

Outro ponto citado por Caravina é o modelo de compartilhamento de risco de demanda, no qual, até 10% de variação no fluxo, o risco é da concessionária; ultrapassando esse percentual, lucros ou prejuízos serão compartilhados. Em caso de aumento significativo do tráfego, a população será beneficiada com redução de tarifas ou novos investimentos.