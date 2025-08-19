Caravina solicita reparo de ponte interditada na MS-340 em Bandeirantes

O deputado estadual Caravina apresentou indicação à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) solicitando providências para o reparo da ponte sobre o Córrego Pontinha, localizada na Rodovia MS-340, no município de Bandeirantes.

A estrutura encontra-se interditada devido a avarias, o que tem comprometido a segurança dos cidadãos e dificultado o tráfego na região. Segundo o parlamentar, a situação vem gerando prejuízos diretos ao transporte escolar, ao escoamento da produção agrícola e à mobilidade da população local.

“A interdição é uma medida preventiva necessária, mas que afeta a rotina da comunidade. É urgente que equipes técnicas realizem a vistoria e que as obras de reparo sejam executadas o quanto antes, garantindo segurança e restabelecendo a trafegabilidade da via”, destacou Caravina.

A demanda chegou ao gabinete do deputado por meio do prefeito de Bandeirantes, Celso Ribeiro Abrantes, e do secretário municipal de Obras, Gestão Urbana e Habitação, Ronaldo Correia Moraes, que reforçaram a gravidade da situação e a necessidade de uma solução imediata.

Caravina ressaltou ainda que seguirá acompanhando o caso junto ao Governo do Estado para que a população de Bandeirantes e região tenha seu direito de ir e vir restabelecido com segurança e eficiência.