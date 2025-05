Policiais civis elucidam furto de veículo em Bodoquena e prendem suspeito

No fim da tarde de ontem (12), a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Bodoquena conseguiu localizar e prender o autor do furto de uma camionete cometido no dia anterior. O.F.N.C.B. (28) já é reincidente e responde ainda por delitos de furto e furto qualificado. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

O crime foi cometido no centro da cidade nas proximidades do evento comemorativo de alusão ao aniversário de Bodoquena. Aproveitando-se da desatenção da vítima, o autor tomou posse do veículo e o subtraiu, tomando destino ignorado.

Desde o primeiro momento, a equipe de Investigação passou a realizar levantamento de informações identificando inclusive que o veículo teria sido levado para as cidades vizinhas como Miranda e Aquidauana e nelas sendo oferecido a venda. Sem sucesso em desfazer-se da do veículo, o autor retornou a Bodoquena abandonando a camionete em terreno baldio na intenção de impedir ser identificado ou achado em posse do veículo.

A equipe, em posse dos elementos de materiais conseguiu identificar e localizar o autor em sua casa efetuando a captura em flagrante e conduzindo o autor a presença da autoridade policial, momento em que confessou o furto.