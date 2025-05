Polícia Militar em Três Lagoas recupera motocicleta furtada e apreende autor do furto

Três Lagoas – MS, no dia 4 de maio, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperaram uma motocicleta furtada e apreenderam o autor do furto.

Neste domingo, por volta das 3h50, uma guarnição do 2º BPM durante policiamento no evento realizado no balneário municipal recebeu informações de um possível furto de motocicleta em andamento, iniciando diligências que lograram êxito na localização e abordagem de um indivíduo de 16 anos, empurrando uma motocicleta Honda/CG150 Titan ES, de cor preta, na avenida Filinto Muller.

Em checagens nos sistemas policiais foi verificado que o veículo ainda não se encontrava em busca, pois a vítima ainda não teria registrado o furto, por desconhecer que seu veículo havia sido subtraído, tendo o adolescente infrator relatado aos militares ter praticado o furto da moto no balneário municipal, para posterior venda.

Diante os fatos após ser dada voz de apreensão o adolescente infrator foi apresentado na Delegacia de Polícia, juntamente com a motocicleta recuperada.

