Polícia Civil - MS

Polícia Civil incinera 12,5 toneladas de drogas em Ponta Porã

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), realizou nesta terça-feira (19) a...

19/08/2025 21h51
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), realizou nesta terça-feira (19) a incineração de 12,5 toneladas de drogas, no âmbito da operação “Protetor”. A ação ocorreu em uma empresa de armazenamento de grãos em Ponta Porã-MS.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Foram destruídos entorpecentes apreendidos pela DEFRON, pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) da Polícia Militar e pela 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados. Entre as drogas incineradas estavam maconha, cocaína, pasta base, haxixe e skunk.

Esta foi a oitava incineração de drogas realizada pela DEFRON em 2025, totalizando 102,2 toneladas de entorpecentes eliminados até o momento. 

 

