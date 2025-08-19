Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Senado Federal

CE debate política pública de alfabetização plena

A Comissão de Educação e Cultura (CE) fará audiência pública para debater a formação de profissionais da educação e práticas pedagógicas no context...

19/08/2025 21h51
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
O encontro atende a requerimento da senadora Augusta Brito - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
O encontro atende a requerimento da senadora Augusta Brito - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Educação e Cultura (CE) fará audiência pública para debater a formação de profissionais da educação e práticas pedagógicas no contexto da política pública "Compromisso Nacional Criança Alfabetizada". A reunião está marcada para esta quarta-feira (20), às 14h30.

Lançada pelo governo federal em 2023, a política mira a garantia do direito à educação e a redução das desigualdades educacionais por meio da alfabetização de todas as crianças brasileiras até o fim do 2º ano do ensino fundamental. Dessa forma, a análise busca contribuir para as ações voltadas à alfabetização plena, reforçando a colaboração entre União, estados e municípios.

O encontro atende a requerimento da senadora Augusta Brito (PT-CE), que destaca o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada como uma iniciativa estratégica que viabiliza metas do Plano Nacional de Educação (PNE) e atende à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), pois cria medidas essenciais para o desenvolvimento dos indivíduos e da democracia.

Confirmaram presença:

  • Presidente da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (Anfope), Malvina Tânia Tuttman;
  • Vice-presidente da Associação Brasileira de Alfabetização (ABalf), Fernando Rodrigues de Oliveira;
  • Secretária de Finanças da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Rosilene Corrêa; e
  • Professora da Faculdade de Educação da UFMG e coordenadora do Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI), Mônica Correia Baptista;
  • Diretora de Formação Docente e Valorização dos Profissionais da Educação da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, Rita Esther Ferreira de Luna.

Lúrya Rocha, sob supervisão de Patrícia Oliveira.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A homenagem contou com a presença de médicos de tráfego, parlamentares, e representantes de entidades médicas - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Senado celebra Dia do Médico de Tráfego e 45 anos da Abramet
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Kajuru critica tarifas dos EUA e ressalta defesa brasileira na OMC
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Humberto Costa propõe regulação mais rígida para apostas eletrônicas
Nioaque, MS
Atualizado às 20h05
29°
Tempo nublado Máxima: 37° - Mínima: 20°
28°

Sensação

3.9 km/h

Vento

26%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 33 minutos Padilha avalia ir a Nova York para assembleias da ONU e Opas
Há 33 minutos Gestão de Coronel David garante reforço no efetivo da Polícia Militar em municípios de MS
Há 33 minutos Caravina solicita reparo de ponte interditada na MS-340 em Bandeirantes
Há 33 minutos Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli, diz AGU
Há 33 minutos Senado celebra Dia do Médico de Tráfego e 45 anos da Abramet
Anúncio
Mais lidas
1
Há 16 horas Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília
2
Há 14 horas Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
3
Há 4 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
4
Há 7 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
5
Há 5 dias Polícia Civil prende dois autores de furto em Santa Rita do Pardo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados