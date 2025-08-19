Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Ação conjunta entre Polícia Civil e Receita Federal apreende R$ 1,4 milhão em contrabando e descaminho em Dourados

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), em ação conjunta com a Receita Fe...

19/08/2025 21h51
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), em ação conjunta com a Receita Federal, apreendeu mercadorias avaliadas em aproximadamente R$ 1,4 milhão durante operação realizada na última semana, nos distritos de Vila Vargas e Picadinha, em Dourados.

A ação faz parte da operação “Protetor e Divisas” e contou com o apoio do Grupo Regional de Vigilância e Repressão (GRVR) da Receita Federal. Três veículos foram interceptados transportando caixas de cigarros, aparelhos celulares de diversas marcas, incluindo Apple e Xiaomi, além de iPods, iPads e canetas de mounjaro. Em uma residência aparentemente desabitada, também foram localizadas mais caixas de cigarros e outros itens de origem ilícita.

Segundo a Receita Federal, os cigarros apreendidos serão destruídos, enquanto os demais produtos poderão ser leiloados, destinados a instituições sociais ou incorporados ao uso de órgãos públicos.

Os veículos e mercadorias foram recolhidos e ncaminhados ao pátio da Receita Federal em Ponta Porã, enquanto os cigarros encontrados na casa desabitada seguiram para a unidade em Campo Grande, onde passarão pelos trâmites legais.

 

