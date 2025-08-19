Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil desmantela laboratório de droga “DRY” e prende dois homens em Ponta Porã

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), prendeu dois homens e desarticulou um laboratório de pr...

19/08/2025 19h42
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), prendeu dois homens e desarticulou um laboratório de produção de entorpecentes em Ponta Porã-MS, nesta segunda-feira (18).

Os presos, de 39 e 46 anos, são concunhados e, segundo a investigação, utilizavam dois imóveis para as atividades criminosas: um para armazenar drogas e outro para a produção e refino. Durante a ação, em um dos endereços, os policiais encontraram 6kg de skunk, 350g de maconha, 50g de cocaína e 18g de “DRY”, droga de alto valor comercial, guardados por um dos autores.

No outro imóvel, identificado como laboratório, foram apreendidos 100kg de skunk, 20kg de DRY, além de equipamentos utilizados no preparo, como prensa, formas, cilindros pressurizados, 30 botijões de gás de geladeira e quatro balanças de precisão. Os dois homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhados à sede da DEFRON, em Dourados-MS, para os procedimentos legais.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

