Polícias Civil e Militar apreendem mais de 9kg de maconha e prendem homem por tráfico de drogas em Costa Rica

Em ação integrada, as Polícias Civil e Militar apreenderam nesta semana aproximadamente 9,25 kg de maconha e prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas. A ação aconteceu no município de Costa Rica-MS.

De acordo com as informações levantadas, a operação teve início após uma denúncia anônima. Conforme o denunciante, uma residência estaria sendo utilizada como depósito de entorpecentes, sendo que parte da droga estaria escondida em uma área de mata nas proximidades.

Durante o monitoramento, os policiais visualizaram um homem em atitude suspeita no imóvel citado, sendo realizada a abordagem. No local, foi encontrada uma porção de maconha escondida sob o fogão.

Na sequência, o indivíduo conduziu as equipes até uma área de mata próxima, onde foi localizada a maior parte da droga, enterrada dentro de um saco plástico. Ao todo, foram apreendidos nove tabletes e uma porção menor de maconha, totalizando 9,25 kg, além de dois aparelhos celulares e a quantia de R$120,00..

Diante disso, o autor recebeu voz de prisão em flagrante, por tráfico de drogas e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Disque Denúncia: Informações para a DP de Costa Rica podem ser repassadas anonimamente pelo telefone/WhatsApp (67) 3247-6500.