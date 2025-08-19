Whats

Caravina reitera pedido de recapeamento no Anel Viário de Nova Andradina

O deputado estadual Caravina apresentou uma nova indicação à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEILOG) e à Agência Estadual de Ge...

19/08/2025 18h30
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

O deputado estadual Caravina apresentou uma nova indicação à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEILOG) e à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), reforçando a solicitação para execução de serviços de tapa-buracos e recapeamento asfáltico no Anel Rodoviário Fernando Lima de Vasconcelos, em Nova Andradina.

O trecho em questão compreende a ligação entre a MS-376 e a MS-134 , e encontra-se em estado de deterioração, com buracos e irregularidades que comprometem a segurança de motoristas, passageiros e do transporte de cargas.

Segundo Caravina, a situação da via vem impactando diretamente a trafegabilidade urbana e o fluxo de veículos pesados que utilizam a rodovia para deslocamento entre municípios, ocasionando prejuízos à economia regional e aumento dos custos logísticos.

“Estamos falando de uma rota fundamental para a região de Nova Andradina. O recapeamento é urgente para devolver segurança, fluidez e qualidade de tráfego à população que depende dessa rodovia todos os dias”, destacou o parlamentar.

O deputado ressaltou que a demanda chegou ao seu gabinete por meio da vereadora Márcia Lobo, que acompanha de perto os transtornos enfrentados pela comunidade local.

Caravina reforçou ainda que o recapeamento do Anel Viário é uma medida essencial para garantir segurança viária, reduzir riscos de acidentes e preservar os veículos que circulam pela região.

“É preciso que a Agesul e a SEILOG adotem providências. Essa é uma obra que representa desenvolvimento e mais tranquilidade para quem transita por essa via”, finalizou.

