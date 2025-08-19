Polícia Civil cria Comitê Gestor de Tecnologia da Informação para fortalecer a governança digital

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul instituiu, por meio da Portaria nº 230/2025, o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI), com a finalidade de planejar, aprovar e acompanhar ações relacionadas à governança digital e ao desenvolvimento de soluções tecnológicas no âmbito da instituição.

O CGTI será responsável por avaliar projetos, definir prioridades e estabelecer padrões de qualidade, integração e segurança nos serviços e sistemas de tecnologia. Também caberá ao comitê analisar propostas de integração de dados e subsidiar decisões estratégicas para a modernização da Polícia Civil.

O grupo será composto por representantes de diversos departamentos e unidades, incluindo o Departamento de Recursos e Apoio Policial (DRAP), Corregedoria-Geral, Ouvidoria-Geral, Departamentos da Capital, Interior e Especializadas, além de equipes técnicas da Seção de Informática e Tecnologia.

As reuniões ocorrerão a cada dois meses ou de forma extraordinária, mediante convocação, e as deliberações do comitê serão encaminhadas ao Delegado-Geral da Polícia Civil para decisão final.

Com a criação do CGTI, a Polícia Civil busca aprimorar a eficiência e a integração de seus sistemas, ampliando a segurança da informação e garantindo maior agilidade no atendimento das demandas institucionais e da sociedade.